Economía

Inversores rusos exploran nuevas oportunidades en mercado inmobiliario de Vietnam

El interés de inversores rusos por proyectos inmobiliarios comerciales en Vietnam crece, mientras cae la demanda residencial.

Complejo de apartamentos de lujo cerca del centro de Ciudad Ho Chi Minh, a orillas del río Saigon. (Foto: VNA)
Complejo de apartamentos de lujo cerca del centro de Ciudad Ho Chi Minh, a orillas del río Saigon. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El interés de los inversores rusos por el mercado inmobiliario de Vietnam está creciendo, especialmente en proyectos comerciales como oficinas y centros logísticos, según un análisis publicado por el portal ruso de finanzas, comercio y economía RBC.

De acuerdo con RBC, en 2026 aumentaron las consultas de inversores rusos sobre la posibilidad de desarrollar proyectos en Vietnam, tendencia que algunos expertos atribuyen a la búsqueda de nuevas opciones para diversificar las inversiones y a un mayor interés por los mercados del Sudeste Asiático, además de los destinos tradicionales en Oriente Medio.

Vietnam ofrece potencial por el margen de desarrollo de su mercado inmobiliario, especialmente en el segmento comercial, así como por las relaciones bilaterales con Rusia y las posibilidades de establecer empresas con capital extranjero. No obstante, los proyectos inmobiliarios aún están sujetos a requisitos legales y financieros, incluidas las normas sobre capital propio de los promotores, mientras que los inversores deben considerar las diferencias culturales y lingüísticas, la transferencia de capital y la dependencia de socios locales.

En el segmento residencial, la agencia internacional Tranio registró una caída interanual del 39% en las consultas de clientes rusos interesados en comprar propiedades en Vietnam durante los primeros ocho meses de 2026. Según la entidad, esta disminución refleja una corrección tras el fuerte aumento de la demanda registrado el año pasado.

Anna Larina, directora del Departamento de Inmobiliario Internacional y Resorts del Grupo NF, señaló, sin embargo, que cada vez más ciudadanos rusos muestran interés en adquirir propiedades en Vietnam.

Tranio destacó entre las ventajas del mercado vietnamita las barreras de entrada relativamente bajas, la recuperación del turismo y el transporte aéreo y el desarrollo de destinos costeros como Da Nang y Khanh Hoa. El crecimiento de la comunidad rusa en Vietnam, incluida la de personas que residen durante largos períodos y trabajan a distancia, también podría impulsar la demanda de apartamentos para uso propio o alquiler.

La agencia advirtió que los inversores extranjeros deben prestar especial atención a las normas sobre propiedad inmobiliaria. Los extranjeros solo pueden adquirir viviendas en proyectos comerciales autorizados para su venta a este colectivo, y la propiedad de un inmueble no otorga por sí misma el derecho a una residencia de larga duración.

Según la normativa, los inversores pueden obtener el derecho de residencia mediante aportes de capital a empresas establecidas en Vietnam, con plazos y niveles de inversión determinados. Por ejemplo, una inversión de al menos 3.000 millones de dongs (unos 120.000 dólares) permite obtener un permiso de residencia de tres años, mientras que una inversión de al menos 100.000 millones de dongs (unos cuatro millones de dólares) puede dar acceso a un permiso de 10 años./.

VNA
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