Máximo dirigente vietnamita continúa actividades al margen de 81ª Asamblea General de ONU

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, mantuvo reuniones con el presidente de Ghana, John Mahama; el primer ministro del Gobierno Real de Bután, Tshering Tobgay; el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; y el presidente de la 81ª Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, en el marco de su viaje de trabajo para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos.



Durante su encuentro, el presidente de Ghana, John Mahama, expresó su admiración por la fuerte transformación y el desarrollo de Vietnam, y afirmó que el país constituye una fuente de inspiración para las naciones africanas, tanto en su anterior lucha por la independencia nacional como en sus actuales esfuerzos de desarrollo.



El mandatario manifestó su deseo de que Vietnam apoye a Ghana en el sector agrícola, especialmente en el cultivo de arroz.



A su vez, el líder vietnamita expresó su acuerdo con las propuestas de Ghana y señaló que dará instrucciones a los organismos competentes para que las implementen próximamente de manera eficaz y sustantiva.



Ambos líderes acordaron continuar coordinando estrechamente sus esfuerzos en el ámbito de la diplomacia multilateral, especialmente en la ONU.



En su encuentro, el primer ministro del Gobierno Real de Bután, Tshering Tobgay, expresó su satisfacción por los avances de las relaciones de amistad entre Vietnam y Bután.



Destacó especialmente la visita de Estado del Rey y la Reina de Bután a Vietnam en agosto de 2025, que calificó de hito histórico y que abrió un nuevo capítulo en la cooperación bilateral.



El premier afirmó que dará instrucciones a los organismos competentes de Bután para que coordinen estrechamente con Vietnam el fortalecimiento del intercambio de delegaciones de distintos niveles y la aplicación de los resultados alcanzados durante la visita de los monarcas butaneses a Vietnam.



El secretario general del Partido y presidente To Lam afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad con Bután y desea impulsarlas de manera cada vez más eficaz y sustantiva en beneficio de los pueblos de ambos países.



En este sentido, propuso establecer un mecanismo de cooperación bilateral, en el que los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países coordinen la creación, a la mayor brevedad, de un mecanismo de intercambio destinado a promover la aplicación efectiva del Memorando de Entendimiento sobre el Marco de Cooperación entre los dos países.



El premier de Bután coincidió con la propuesta del líder vietnamita de facilitar la expansión de las inversiones de empresas vietnamitas en su país.



Ambas partes acordaron intensificar la cooperación en los ámbitos de la salud, la educación, el intercambio cultural y artístico y el turismo bajo diversas modalidades; estudiar la posibilidad de establecer próximamente vuelos directos entre ambos países; y promover los intercambios entre sus pueblos.



Los dos líderes también acordaron continuar impulsando la cooperación en el ámbito religioso, especialmente en el budismo.



Al intercambiar puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambos líderes acordaron mantener una estrecha coordinación en foros multilaterales como la ONU, el Movimiento de Países No Alineados y los foros interparlamentarios de los que forman parte ambos Parlamentos, así como promover la cooperación Sur-Sur.



Durante su encuentro, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, expresó su satisfacción por volver a reunirse con el secretario general y presidente vietnamita.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Estado, To Lam, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. (Fuente: VNA)

Tras valorar positivamente las relaciones entre Vietnam y el Vaticano, Pietro Parolin agradeció a los organismos competentes vietnamitas por facilitar y apoyar activamente el funcionamiento estable y eficaz de la Representación Permanente de la Santa Sede en Vietnam.



Expresó su confianza en que ambas partes mantendrán la dinámica positiva de sus relaciones y avanzarán hacia nuevos progresos en el futuro, en beneficio de ambas partes y en respuesta a las aspiraciones de la comunidad católica.



El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, reconoció y valoró positivamente las contribuciones de la Iglesia Católica de Vietnam en ámbitos como la educación, la salud, la seguridad social y las actividades caritativas y humanitarias.



Asimismo, se mostró de acuerdo en intensificar los contactos para profundizar y ampliar cada vez más las relaciones entre Vietnam y la Santa Sede.



También pidió que aliente a la Iglesia Católica de Vietnam a aplicar eficazmente la orientación de "amar a Dios y amar a la patria" y acompañar al pueblo vietnamita, contribuyendo a la construcción y el desarrollo nacional.



Ambos líderes valoraron positivamente los contactos y los intercambios a distintos niveles mantenidos en los últimos tiempos, que han contribuido a consolidar la confianza y sentar las bases para el desarrollo a largo plazo de las relaciones entre Vietnam y la Santa Sede.



Sobre esta base, acordaron mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel y aplicar eficazmente el mecanismo de reuniones del Grupo de Trabajo Conjunto.



Asimismo, la Representación Permanente de la Santa Sede en Vietnam continuará coordinándose estrechamente con los organismos competentes vietnamitas para contribuir activamente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Ambos líderes compartieron su apoyo al multilateralismo y al respeto del derecho internacional con miras a construir un mundo de paz y desarrollo sostenible.



En su encuentro con el presidente de la 81ª Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, el secretario general del Partido y presidente To Lam felicitó a este último por su elección al cargo y valoró positivamente el tema del actual período de sesiones, al considerar que refleja las necesidades urgentes de obtener resultados concretos, justos y prácticos para todos los países y pueblos.



Al compartir las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam, destacó que el país está impulsando firmemente decisiones estratégicas destinadas a perfeccionar sus instituciones y renovar su modelo de desarrollo, situando la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores del crecimiento.



Vietnam aspira a convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingresos medianos altos, y para 2045 en un país desarrollado de ingresos altos. Vietnam desea transformar sus capacidades internas y su experiencia en compromisos y contribuciones más concretos a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y el mundo.



Al recordar la participación activa y las contribuciones de Vietnam en importantes mecanismos de la ONU, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización, el líder afirmó que Vietnam está dispuesto a coordinarse estrechamente y contribuir de manera activa a las prioridades e iniciativas del presidente de la Asamblea General de la ONU para hacer realidad sus objetivos.



Vietnam ha participado como país coordinador conjunto en procesos de negociación de documentos de la Asamblea General y enviado funcionarios en comisión de servicio a su Oficina; asimismo, está dispuesto a enviar funcionarios a la Oficina del presidente de la Asamblea General de la ONU.



Vietnam también está dispuesto a participar como coordinador conjunto en los procesos de negociación de documentos, comenzando por el proceso de elaboración del documento de la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC4), que será organizada conjuntamente por Corea del Sur y Chile en 2028.



Propuso que la Asamblea General de la ONU impulse debates sobre soluciones para los países de ingresos medianos, especialmente en lo relativo al acceso a financiación, tecnología y conocimientos para el desarrollo sostenible. También sugirió que apoye los procesos de transición verde, transformación digital y renovación de los modelos de desarrollo; promueva la creación de un marco de cooperación para la gobernanza mundial de la inteligencia artificial (IA), garantizando su carácter inclusivo y transparente y una amplia participación de los países, de manera que se reflejen plenamente las preocupaciones y los intereses de las naciones en desarrollo, se fomente un acceso equitativo a la tecnología y se reduzca la brecha digital; a la par de promover nuevas iniciativas para hacer frente al cambio climático.



Por su parte, Khalilur Rahman expresó su profundo agradecimiento y valoración por el firme apoyo de Vietnam y manifestó su profunda preocupación por el deterioro de la confianza en la ONU.



En este sentido, llamó a reforzar aún más la voz de los países del Sur y a considerar la Asamblea General de la ONU como un importante foro para expresar las posiciones y proteger los intereses de los países en desarrollo.



Reafirmando la misión que le corresponde, destacó su determinación de recuperar la confianza estratégica en el multilateralismo y en el papel central de la ONU.



Ambos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común y acordaron apoyar a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para que siga desempeñando un papel central en la arquitectura de seguridad y desarrollo regional, construya una Comunidad de la ASEAN resiliente, inclusiva y sostenible y, en particular, respaldar las posiciones y los esfuerzos de la agrupación para abordar las cuestiones regionales.



En la ocasión, el secretario general del Partido y jefe del Estado vietnamita, To Lam, invitó al presidente de la 81ª Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman, a visitar el país próximamente./.