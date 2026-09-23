Vietnam honra la ayuda de expertos militares soviéticos y bielorrusos

Minsk (VNA)- La asistencia incondicional y los nobles sacrificios de los expertos militares de la antigua Unión Soviética, incluido los de Belarús, a Vietnam serán para siempre un valioso activo y un brillante símbolo de la solidaridad internacional.

Así lo afirmó la víspera el general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central y director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam (EPV), durante una reunión con exmilitares y expertos bielorrusos que ayudaron al país indochino a lo largo de los años.

El general Nguyen Trong Nghia expresó su profunda emoción y alegría al reencontrarse con amigos internacionales que permanecieron codo a codo con el pueblo vietnamita y brindaron asistencia directa durante los años más cruentos de la guerra de resistencia contra Estados Unidos por la salvación nacional.

En reconocimiento a esa profunda amistad y solidaridad, en agosto de 2025, la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa del país asiático construyeron el Monumento a la Solidaridad y Amistad Vietnam-Unión Soviética en el Museo de Historia Militar de Vietnam, reiteró.

El general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central y director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, en el evento. (Fuente: VNA)

Sobre la base de la arraigada tradición de amistad y los resultados positivos de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, a Belarús en mayo de 2025, ambos países acordaron elevar las relaciones al nivel de asociación estratégica, informó, al afirmar además que el Ejército y el pueblo del país indochino conceden siempre gran importancia a consolidar y desarrollar estos nexos duraderos.

Al expresar sus sentimientos hacia los numerosos expertos bielorrusos de edad avanzada, el general Nguyen Trong Nghia afirmó que Vietnam organizaría visitas de manera proactiva y mantendría un contacto estrecho y regular con ellos en el futuro.

También solicitó respetuosamente a los antiguos expertos que continúen coordinando, proporcionando documentos, imágenes, recuerdos del campo de batalla y participando en la grabación y entrevistas para exhibir en el Museo de Historia Militar de Vietnam, educando así a las generaciones futuras y transmitiendo recuerdos de amistad fiel y férrea entre los pueblos y Ejércitos de los dos países.

En el mismo día, Trong Nghia y la delegación del EPV depositaron una ofrenda floral en el Monumento a la Victoria y visitaron el Museo estatal bielorruso de la Gran Guerra Patria.

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Según la agenda de trabajo, el general Nguyen Trong Nghia y una delegación de alto nivel del Ejército Popular de Vietnam sostendrán conversaciones con el ministro de Defensa de Belarús y el secretario del Consejo de Seguridad de este país.

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Además, visitarán la Embajada de Vietnam en Belarús y se reunirán con sus funcionarios y trabajadores, así como representantes de la comunidad connacionales aquí./.

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