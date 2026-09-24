Vietnam busca convertir el 24 de noviembre en una marca cultural nacional

Hanoi (VNA) - La Oficina del Gobierno emitió un documento que transmite las instrucciones de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra sobre el plan de organización del “Día de la Cultura de Vietnam - 24 de noviembre”.



Según el documento, el Primer Ministro aprobó en junio de 2026 el plan de actividades conmemorativas del “Día de la Cultura de Vietnam - 24 de noviembre” para el período 2026-2030. La edición de 2026 deberá celebrarse de forma solemne, práctica y con amplia repercusión social, con el objetivo de convertir progresivamente esta fecha en una marca cultural nacional, contribuyendo a la concreción de la política del Partido sobre el desarrollo cultural y la formación del pueblo vietnamita en la nueva era.



La viceprimera ministra pidió renovar los métodos de organización y evitar la formalidad administrativa, trasladando las actividades de los espacios cerrados a plazas, calles peatonales, sitios históricos y culturales, museos, parques y otros espacios públicos.



Las actividades deberán poner a la población, las comunidades, los artistas, intelectuales, empresas y jóvenes en el centro, al tiempo que reflejen la identidad cultural vietnamita, la innovación y la integración internacional. También se promoverá la aplicación de la ciencia, la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial, vinculando la cultura con las industrias culturales, el turismo de patrimonio y la economía digital.



Se debe garantizar que la gestión y el uso de los fondos de apoyo del presupuesto estatal se ajusten a la normativa, evitando la ostentación, la formalidad y el despilfarro; y asegurar la seguridad política, el orden social y la conducta civilizada en los espacios públicos.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo deberá elaborar antes del 5 de octubre el plan general para 2026, junto con una identidad común del evento, que incluya logotipo, lema, materiales y mensajes de comunicación para su uso en todo el país y en plataformas digitales.



La Cartera también coordinará con las localidades actividades de experiencia relacionadas con el patrimonio, las artes tradicionales, la artesanía y la gastronomía, vinculándolas con productos y destinos turísticos. Asimismo, promoverá la creación de obras literarias y artísticas y seleccionará productos culturales con potencial para convertirse en productos emblemáticos anuales.



En el ámbito internacional, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coordinará con la Cancillería y las representaciones vietnamitas en el extranjero la organización de actividades del “Día de la Cultura de Vietnam” en noviembre, vinculándolas con la diplomacia cultural y la promoción de la imagen del país y su población.



Las provincias y ciudades deberán elaborar sus propios planes y seleccionar al menos una actividad, producto o espacio cultural característico para promoverlo durante el evento, asociado a la promoción turística local.



La viceprimera ministra también pidió a los medios de comunicación nacionales impulsar contenidos sobre el patrimonio y los valores culturales vietnamitas, especialmente en las redes sociales, y prestar especial atención a la participación de los jóvenes.



El objetivo es que cada actividad se convierta en un producto cultural con capacidad de difusión y que cada localidad deje su propia impronta, contribuyendo gradualmente a consolidar el “Día de la Cultura de Vietnam - 24 de noviembre” como una marca cultural nacional./.

VNA