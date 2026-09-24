Cultura-Deporte

Vietnam busca convertir el 24 de noviembre en una marca cultural nacional

Vietnam prepara el Día de la Cultura del 24 de noviembre de 2026 con actividades innovadoras para promover la identidad cultural y la participación social.

Una actividad cultural en la Aldea de Cultura y Turismo de los Grupos Étnicos de Vietnam. (Foto: VNA)
Una actividad cultural en la Aldea de Cultura y Turismo de los Grupos Étnicos de Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Oficina del Gobierno emitió un documento que transmite las instrucciones de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra sobre el plan de organización del “Día de la Cultura de Vietnam - 24 de noviembre”.

Según el documento, el Primer Ministro aprobó en junio de 2026 el plan de actividades conmemorativas del “Día de la Cultura de Vietnam - 24 de noviembre” para el período 2026-2030. La edición de 2026 deberá celebrarse de forma solemne, práctica y con amplia repercusión social, con el objetivo de convertir progresivamente esta fecha en una marca cultural nacional, contribuyendo a la concreción de la política del Partido sobre el desarrollo cultural y la formación del pueblo vietnamita en la nueva era.

La viceprimera ministra pidió renovar los métodos de organización y evitar la formalidad administrativa, trasladando las actividades de los espacios cerrados a plazas, calles peatonales, sitios históricos y culturales, museos, parques y otros espacios públicos.

Las actividades deberán poner a la población, las comunidades, los artistas, intelectuales, empresas y jóvenes en el centro, al tiempo que reflejen la identidad cultural vietnamita, la innovación y la integración internacional. También se promoverá la aplicación de la ciencia, la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial, vinculando la cultura con las industrias culturales, el turismo de patrimonio y la economía digital.

Se debe garantizar que la gestión y el uso de los fondos de apoyo del presupuesto estatal se ajusten a la normativa, evitando la ostentación, la formalidad y el despilfarro; y asegurar la seguridad política, el orden social y la conducta civilizada en los espacios públicos.

El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo deberá elaborar antes del 5 de octubre el plan general para 2026, junto con una identidad común del evento, que incluya logotipo, lema, materiales y mensajes de comunicación para su uso en todo el país y en plataformas digitales.

La Cartera también coordinará con las localidades actividades de experiencia relacionadas con el patrimonio, las artes tradicionales, la artesanía y la gastronomía, vinculándolas con productos y destinos turísticos. Asimismo, promoverá la creación de obras literarias y artísticas y seleccionará productos culturales con potencial para convertirse en productos emblemáticos anuales.

En el ámbito internacional, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coordinará con la Cancillería y las representaciones vietnamitas en el extranjero la organización de actividades del “Día de la Cultura de Vietnam” en noviembre, vinculándolas con la diplomacia cultural y la promoción de la imagen del país y su población.

Las provincias y ciudades deberán elaborar sus propios planes y seleccionar al menos una actividad, producto o espacio cultural característico para promoverlo durante el evento, asociado a la promoción turística local.

La viceprimera ministra también pidió a los medios de comunicación nacionales impulsar contenidos sobre el patrimonio y los valores culturales vietnamitas, especialmente en las redes sociales, y prestar especial atención a la participación de los jóvenes.

El objetivo es que cada actividad se convierta en un producto cultural con capacidad de difusión y que cada localidad deje su propia impronta, contribuyendo gradualmente a consolidar el “Día de la Cultura de Vietnam - 24 de noviembre” como una marca cultural nacional./.

VNA
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