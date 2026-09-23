Vietnam lleva la magia del Festival del Medio Otoño a la ciudad francesa de Niza

París (VNA) - Los tambores de la danza del león, los coloridos farolillos, las canciones folclóricas y las danzas tradicionales llenaron de alegría y color la ciudad de Niza, en el sur de Francia, durante la celebración del Festival del Medio Otoño de Vietnam de este año.



La Asociación de la Comunidad Vietnamita en Niza (ACVNI) y el Centro Cultural de Vietnam en Francia organizaron conjuntamente el evento, que congregó a numerosos vietnamitas residentes en Niza y sus alrededores, así como a visitantes franceses e internacionales.



Fue la primera vez que el festival se celebró en Niza a una escala tan amplia, con un programa que combinó espectáculos culturales y artísticos con diversas actividades destinadas a las familias y los niños.



Uno de los momentos más destacados fue la actuación de artistas del Teatro Nacional de Artes de Vietnam, quienes ofrecieron un variado programa de música y danza folclóricas, poniendo de relieve la riqueza y diversidad de las artes escénicas vietnamitas. La jornada también incluyó otras actividades culturales y artísticas, propuestas para los más pequeños y degustaciones de gastronomía vietnamita.



Para los niños de origen vietnamita nacidos y criados en Francia, el festival constituyó una oportunidad para conocer las tradiciones y costumbres vinculadas a la infancia de generaciones anteriores de vietnamitas, así como para fortalecer su vínculo con la tierra de origen y sus raíces culturales.



Los asistentes también tuvieron la oportunidad de degustar algunos de los platos más representativos de la gastronomía vietnamita, entre ellos la sopa de fideos con carne al estilo de Hue (bun bo Hue), el banh mi y el café con leche helado.



El festival fue mucho más que una celebración dedicada a los niños; también constituyó una ocasión para el reencuentro familiar y la creación de recuerdos entrañables, afirmó Phung Thao Huyen, presidenta de la ACVNI, en su discurso de apertura.



Expresó su deseo de que el evento llevara alegría a los más pequeños y, al mismo tiempo, ofreciera a la comunidad vietnamita una plataforma para preservar y promover sus tradiciones culturales en Niza.



Valerie Bothy-Lanfranchi, adjunta al alcalde de Niza, expresó su satisfacción por la gran afluencia de público, especialmente de niños, y elogió a la comunidad vietnamita por contribuir a preservar y transmitir su patrimonio cultural a las nuevas generaciones, así como por compartir estas tradiciones con los habitantes de la ciudad.



A su vez, Dinh Ngoc Duc, director del Centro Cultural de Vietnam en Francia, afirmó que esa institución continuará colaborando con las asociaciones vietnamitas en actividades de intercambio cultural, artístico y comunitario./.

VNA