Sociedad

Vietnam conectará VNeID con sistemas de identificación electrónica de países de la ASEAN

Vietnam conectará VNeID con los sistemas de identificación electrónica de Singapur y Laos para agilizar los trámites migratorios y facilitar la movilidad regional.

Los pobladores utilizan la aplicación VNeID. (Foto: VNA)
Los pobladores utilizan la aplicación VNeID. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, firmó la Decisión No. 1830/QD-TTg, por la que se aprueba el plan de conexión de la aplicación nacional de identificación electrónica VNeID con los sistemas de identificación electrónica de los países de la ASEAN.

El plan tiene como objetivo conectar inicialmente VNeID con los sistemas de identificación electrónica de Singapur y Laos, para posteriormente ampliar la conexión a otros países de la ASEAN.

La iniciativa busca simplificar los procedimientos de entrada y salida, reducir las declaraciones y la presentación de documentos, así como acortar el tiempo de verificación y tramitación en los puestos fronterizos.

La conexión permitirá consultar, autenticar y cotejar datos de identificación electrónica entre VNeID y los sistemas de los países socios, contribuyendo a ahorrar tiempo y costos a los ciudadanos y a promover los intercambios entre los pueblos, el comercio y la inversión regionales.

El plan contempla además un proyecto piloto de conexión, autenticación e intercambio transfronterizo de datos de identificación electrónica para los procedimientos migratorios en los aeropuertos internacionales de Noi Bai, en Hanoi, y Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh.

Conexión con Singapur y Laos

Antes del 30 de octubre de 2026, los ministerios de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Ciencia y Tecnología de Vietnam deberán coordinarse con las autoridades competentes de Singapur y Laos para acordar el marco de cooperación, los procedimientos de entrada y salida y los requisitos técnicos para la conexión entre VNeID y los sistemas Singpass y LAeID.

También se elaborarán los procedimientos para que los ciudadanos vietnamitas utilicen VNeID en Singapur y Laos, y para que los usuarios de Singpass y LAeID realicen los trámites migratorios en Vietnam.

El Ministerio de Seguridad Pública será responsable de coordinar la preparación de la infraestructura técnica, realizar las pruebas de conexión e integración y garantizar los requisitos de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales. Se prevé completar la conexión de prueba antes del 15 de noviembre de 2026.

Proyecto piloto en dos aeropuertos internacionales

Durante 2026 y los años siguientes, las autoridades vietnamitas pondrán en marcha el proyecto piloto en los aeropuertos internacionales de Noi Bai y Tan Son Nhat, en coordinación con las autoridades aeroportuarias, las aerolíneas y los organismos competentes de los países socios.

La fase piloto permitirá evaluar el número de transacciones, la tasa de autenticación exitosa, el tiempo de tramitación, los errores y las incidencias, así como las opiniones de ciudadanos y empresas.

Sobre la base de los resultados, el Gobierno evaluará la eficacia y estabilidad del sistema, perfeccionará los procedimientos y requisitos técnicos y estudiará su ampliación a otros puestos fronterizos de Vietnam y a los sistemas de identificación electrónica de otros países de la ASEAN./.

VNA
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