Organismos partidistas deben ser pioneras en la transformación digital

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, instó hoy al Comité del Partido de los organismos partidistas centrales, incluida la Oficina del Comité Central, ser pioneras en la transformación digital.



El también secretario del Comité del Partido de los organismos partidistas centrales dio tal orientación durante una conferencia de la Ofician del Comité Central sobre el Sistema inteligente de monitoreo y gestión (IOC) y el Sistema de gestión del trabajo y evaluación de cuadros en el entorno digital.



El dirigente reconoció los esfuerzos de la Oficina del Comité Central del Partido, el Comité del Partido de los organismos partidistas centrales y las unidades competentes en el desarrollo y pilotaje de ambos sistemas.



Los resultados iniciales demuestran su viabilidad y contribuyen a una gestión más estricta y transparente del trabajo y de la evaluación de cuadros, además de apoyar la dirección y gestión, señaló.



Según el miembro permanente del Secretariado, el IOC debe convertirse en un canal de información fiable que permita a los dirigentes conocer rápidamente la situación, detectar nuevos problemas y supervisar las tareas y su ejecución.



Los datos deben tener fuentes claras y estar verificados y las alertas deben identificar a las agencias responsables para evitar numerosos avisos sin un responsable definido, instruyó.



En cuanto al Sistema de gestión del trabajo y evaluación de cuadros, pidió controlar estrictamente todo el proceso de asignación, ejecución y validación de las tareas.



Deben quedar claros el responsable, el plazo, el producto y las responsabilidades. Los datos del sistema son información y evidencias de apoyo, pero no sustituyen las valoraciones ni las decisiones de los colectivos, los responsables y las autoridades competentes, precisó.



El miembro permanente del Secretariado pidió evitar evaluaciones mecánicas basadas en el número de tareas o en el nivel de uso del software. La evaluación debe tener en cuenta la naturaleza y complejidad de las tareas, la calidad de los resultados, las responsabilidades y la contribución de cada persona.



Ambos sistemas deben estar conectados, aclaró, y agregó que los datos sobre tareas, avances y resultados servirán al IOC para su integración y análisis y para apoyar la dirección y gestión. Cada indicador debe definir claramente su contenido, fuente de datos, frecuencia de actualización y unidad encargada de verificarlo. Los datos aún no cotejados no podrán utilizarse como base para informes o evaluaciones.



Exhortó a la Oficina del Comité Central del Partido a seguir perfeccionando los criterios, métodos y procesos de evaluación, así como coordinar la estandarización y el control de calidad de los datos conectados.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)

De aquí a finales de 2026, señaló, tras la fase piloto, deberá realizarse una evaluación objetiva de los procesos, criterios y resultados, incorporando las opiniones de los usuarios antes de su despliegue generalizado.



El Comité del Partido de los organismos partidistas centrales debe continuar con el pilotaje, recopilará las opiniones y propondrá ajustes. Mientras, la Oficina del Comité Central del Partido debe elaborar las directrices para el despliegue del IOC y establecerá criterios comunes sobre modelo, arquitectura, datos, conectividad, gestión, seguridad y protección de la información. Se aprovecharán los sistemas existentes para evitar inversiones duplicadas y el despilfarro.



La aplicación de la IA y el desarrollo de funciones para dispositivos móviles deberán responder a las necesidades y a la capacidad de control de los datos. Los resultados generados o asistidos por IA deberán ser verificados antes de su uso. La seguridad de la información, la protección de los secretos de Estado y la seguridad de los datos deberán garantizarse durante todo el proceso de operación.



El dirigente pidió al Comité del Partido de la Oficina del Comité Central del Partido completar el plan, definir claramente las tareas, los plazos y los productos, y ejecutarlo de forma sustancial, avanzando paso a paso y consolidando cada etapa, sin caer en formalismos./.



También pidió a las 19 organizaciones del Partido pertenecientes al Comité del Partido de las Agencias del Partido a nivel central coordinarse estrechamente, cumplir sus responsabilidades y garantizar el calendario para incorporar gradualmente ambos sistemas al uso habitual y ponerlos al servicio efectivo de la labor de asesoramiento, dirección y gestión./.