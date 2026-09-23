Máximo dirigente vietnamita recibe al senador estadounidense

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, recibió el 23 de septiembre (hora local), en Nueva York, al senador estadounidense Steve Daines, representante del estado de Montana y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.



El encuentro se efectuó en el marco de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus actividades bilaterales en Estados Unidos.



Durante la reunión, el mandatario vietnamita valoró los sentimientos, interés y contribuciones positivas de Steve Daines a las relaciones entre ambos países, incluida su colaboración con el senador Jeff Merkley para impulsar la aprobación por el Senado estadounidense de una resolución conmemorativa del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos.



Afirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus principales socios de importancia estratégica y manifestó su deseo de seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral entre ambos países de manera estable, sustancial y eficaz.



Pidió a Steve Daines, aprovechando su posición e influencia en el Senado, siga contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación mutuamente beneficiosa.



Por su parte, el senador estadounidense manifestó su reconocimiento por los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam en los últimos años y por los avances positivos en las relaciones bilaterales.



Reafirmó que Vietnam es un socio importante de Estados Unidos en la región y expresó su deseo de seguir contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, especialmente en los ámbitos económico y comercial y en otras áreas de interés común.



Al valorar el discurso pronunciado por el secretario general y presidente To Lam ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, Steve Daines señaló que el mensaje de Vietnam sobre responsabilidad, cooperación y una visión orientada a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible reviste un profundo significado en el actual contexto internacional.



El senador subrayó que el mundo necesita más países responsables como Vietnam y líderes con visión como el dirigente vietnamita.



Al abordar ámbitos concretos de cooperación, el mandatario vietnamita destacó que la economía y el comercio deben seguir siendo pilares y motores importantes de las relaciones bilaterales.



Propuso que ambas partes concluyan pronto las negociaciones sobre un acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado, y resuelvan adecuadamente las cuestiones pendientes sobre la base de la objetividad, el equilibrio de intereses y en consonancia con la Asociación Estratégica Integral.



Asimismo, sugirió reforzar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, energía, superación de las consecuencias de la guerra, defensa y seguridad, así como los intercambios entre los pueblos.



Alentó la ampliación de la cooperación entre el estado de Montana y las localidades vietnamitas, especialmente en sectores en los que ambas partes cuentan con ventajas y necesidades, como la agricultura, la energía, la tecnología y los minerales críticos.



Steve Daines coincidió con las orientaciones planteadas por el dirigente vietnamita y consideró que ambos países aún cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación, especialmente en economía y comercio, agricultura, energía y los vínculos entre Montana y las localidades vietnamitas.



El senador afirmó que continuará contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, incluida la cooperación para superar las consecuencias de la guerra y reforzar el entendimiento y la confianza mutuos, con miras a impulsar un desarrollo estable, sustancial y eficaz de la Asociación Estratégica Integral./.

VNA