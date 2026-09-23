Vietnam y EE.UU. avanzan en la superación de las consecuencias de guerra

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Defensa de Vietnam y la Embajada de Estados Unidos en Hanoi firmaron hoy dos acuerdos de proyectos de alcance limitado (LSPA) destinados a superar las consecuencias de los agentes químicos/dioxina de la guerra en Vietnam.

La firma de los acuerdos concreta el Memorando de Entendimiento entre el dicho y los Departamentos de Guerra y de Estado de Estados Unidos sobre el fortalecimiento de la cooperación para superar las consecuencias de la guerra, suscrito el 31 de octubre de 2025.

Asimismo, demuestra el compromiso y la responsabilidad de ambos países de continuar abordando las consecuencias de la guerra y contribuye a impulsar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos.

En cuanto al proyecto “Tratamiento de la contaminación por dioxina en el área del aeropuerto de Bien Hoa”, el LSPA permite aportar unos 130 millones de dólares adicionales, elevando el total de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) no reembolsable de Estados Unidos para el proyecto de 300 millones a unos 430 millones de dólares.

Iniciado en 2019, el proyecto ha confirmado hasta la fecha la limpieza de unas 41 hectáreas conforme a las normas y estándares aplicables. El Servicio de Defensa Aérea y Fuerza Aérea de Vietnam continuará coordinándose con las agencias y unidades vietnamitas y estadounidenses para garantizar la calidad, el progreso, la seguridad y la eficacia del proyecto.

Respecto al proyecto “Apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, independientemente de la causa, en las provincias gravemente afectadas por la fumigación del agente naranja y otras provincias prioritarias”, la ayuda no reembolsable de Estados Unidos asciende a 91 millones de dólares.

Estos recursos contribuirán a ampliar el apoyo en materia de atención médica, rehabilitación, servicios sociales, integración comunitaria y fortalecimiento de la capacidad para implementar políticas destinadas a las personas con discapacidad. Inicialmente, las actividades se desplegarán en las provincias de Ca Mau y Quang Ngai y se ampliarán gradualmente a otras localidades.

El viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, y la embajadora de Wahington en Hanoi, Jennifer Wicks, firman los acuerdos (Fuente: VNA)

El viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang, destacó que la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos para superar las consecuencias de los agentes químicos/dioxina en las personas y el medio ambiente ha logrado importantes resultados y ha sido identificada por los dirigentes de alto nivel de ambos países como un punto destacado de las relaciones bilaterales.

Sin embargo, señaló que aún queda mucho trabajo por hacer, lo que requiere grandes recursos financieros, equipos y tecnologías avanzadas para completar a tiempo, en 2031, el proyecto de tratamiento de la contaminación por dioxina en el aeropuerto de Bien Hoa, con un volumen de unos 500.000 metros cúbicos de suelo contaminado, así como prestar cuanto antes asistencia médica y sanitaria y mejorar la calidad de vida de las víctimas en las localidades afectadas.

A su vez, la embajadora de Wahington en Hanoi, Jennifer Wicks, aseguró que los dos acuerdos son una muestra del compromiso común con un futuro más brillante, contribuyen a sentar una base para la Asociación Estratégica Integral bilateral y permiten ampliar la cooperación a nuevos ámbitos.

Puntualizó que Estados Unidos ha proporcionado tecnología avanzada de análisis de ADN e información archivada para ayudar a Vietnam a identificar los restos de vietnamitas desaparecidos durante la guerra, y expresó su bienvenida y apoyo a la “Campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires” que Hanoi está llevando a cabo./.

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