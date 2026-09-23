Vietnam y Alemania exploran cooperación en transferencia de tecnología ferroviaria de alta velocidad

Hanoi (VNA)- El viceministro de Construcción de Vietnam, Bui Xuan Dung, mantuvo recientemente una reunión de trabajo con autoridades y empresas alemanas para promover la cooperación y la transferencia de tecnología para el proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Norte-Sur.



El subtitular afirmó que Vietnam valora las fortalezas de Alemania en ciencia y tecnología, normas técnicas, gestión de la seguridad, industria ferroviaria, financiación de exportaciones y formación de recursos humanos.



Expresó el deseo de Vietnam de establecer un canal de intercambio sustantivo y a largo plazo entre los organismos de gestión estatal y las comunidades empresariales del sector ferroviario de ambos países.



Además de la calidad, la seguridad, la eficiencia de la inversión y la capacidad para cumplir con los requisitos técnicos del proyecto ferroviario de alta velocidad Norte-Sur, la transferencia de tecnología es fundamental, dado que Vietnam contempla la cooperación con empresas y socios extranjeros en este sector, subrayó.



El funcionario destacó que Vietnam se encuentra en una etapa crucial de preparación del informe de estudio de viabilidad del proyecto. Por ello, dijo, el estudio y la selección de tecnologías modernas, integradas, seguras, eficientes y adaptadas a las condiciones de Vietnam, así como el control de los costes del ciclo de vida, la organización de la gestión del proyecto, la formación de recursos humanos y el desarrollo de capacidades autónomas de operación y mantenimiento, serán determinantes para la eficacia a largo plazo del proyecto.



Instó a las empresas alemanas, incluidas Siemens Mobility, Deutsche Bahn (DB) y los miembros de la Asociación de la Industria Ferroviaria Alemana, a estudiar modelos de cooperación sustantivos con Vietnam que trasciendan el mero suministro de productos, equipos y servicios.



Estos modelos deberían abarcar la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, el desarrollo de empresas y cadenas de suministro locales, y el desarrollo gradual de la capacidad de Vietnam para fabricar, operar, mantener y dominar las tecnologías ferroviarias, enfatizó.



Señaló que el alcance de la transferencia de tecnología, la formación de personal, el desarrollo de proveedores y el establecimiento de instalaciones de fabricación y mantenimiento en Vietnam son áreas que el país ha identificado para un análisis más profundo durante la actual fase de preparación del proyecto.



En cuanto al Ministerio Federal de Transportes de Alemania, la parte vietnamita propuso compartir experiencias sobre la planificación de redes ferroviarias de alta velocidad, modelos de inversión y ejecución de proyectos, la distribución de responsabilidades entre organismos estatales, autoridades de seguridad, propietarios y gestores de infraestructuras, así como el control de la inversión total, los plazos, la calidad y los riesgos en grandes proyectos.



Ambas partes debatieron sobre los sistemas de normas y reglamentos técnicos, la evaluación y certificación de seguridad independiente, y la gestión de la seguridad durante las operaciones ferroviarias.



Con el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, la parte vietnamita manifestó su interés en modelos de movilización de financiación, créditos a la exportación, garantías de riesgo y financiación verde, así como en la posibilidad de combinar soluciones tecnológicas, financiación y servicios para proyectos ferroviarios a gran escala.



En cuanto a Deutsche Bahn (DB), Vietnam propuso intercambiar experiencias sobre la gestión, operación y mantenimiento de sistemas ferroviarios de alta velocidad, la gestión de activos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida, la organización del transporte y la gestión de estaciones.



Respecto a Siemens Mobility, la parte vietnamita mostró interés en soluciones integrales que abarquen material rodante, electrificación, sistemas de señalización e información, control de trenes, telecomunicaciones, depósitos, mantenimiento e indicadores relacionados con la fiabilidad, la seguridad y los costes del ciclo de vida.



Basándose en las sólidas relaciones entre Vietnam y Alemania, así como en las fortalezas de Alemania en el sector ferroviario, el viceministro señaló que ambas partes aún disponen de un margen considerable para desarrollar programas de cooperación práctica que contribuyan al desarrollo de un sistema ferroviario moderno, integrado y sostenible en Vietnam.



La parte vietnamita también propuso mantener contactos de coordinación y organizar intercambios más profundos sobre tecnología, normas técnicas, modelos de gestión y operación, formación de recursos humanos y transferencia tecnológica.



En esta ocasión, la delegación del Ministerio de la Construcción realizó una visita de inspección a la Estación Central de Berlín (Berlin Hauptbahnhof) para conocer su organización y funcionamiento, así como la conectividad entre los servicios ferroviarios de alta velocidad, interurbanos y urbanos y otros medios de transporte público./.

VNA