ONU apoya a Vietnam en ampliación de su participación en misiones de la paz

Nueva York (VNA)- El general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, se reunió el 23 de septiembre (hora local) en la sede de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, con Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Paz.



Durante el encuentro, Jean-Pierre Lacroix saludó la política de apoyo y la participación activa y eficaz de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en los últimos años.



Acogió con satisfacción los compromisos de Vietnam para cumplir los objetivos y metas pertinentes de la ONU, especialmente el aumento de la proporción de mujeres militares que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz.



Por su parte, el general Phan Van Giang valoró el acompañamiento de la ONU a Vietnam durante los últimos 49 años, desde la incorporación del país a la organización.



Subrayó el papel especialmente importante e indiscutible de la ONU en la construcción del sistema jurídico internacional, el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la respuesta a los desafíos mundiales.



El alto funcionario vietnamita afirmó que Vietnam mantiene de manera coherente una política exterior independiente y autónoma, orientada a la paz, la cooperación y el desarrollo, y se considera amigo, socio fiable y miembro responsable de la comunidad internacional.



Además, afirmó, como miembro activo y responsable, Vietnam cumple siempre la Carta, las resoluciones y los programas de acción de la ONU.



En el ámbito de la defensa y la seguridad, Vietnam participa activamente en los esfuerzos conjuntos de la ONU para hacer frente a los desafíos de seguridad no convencionales, contribuyendo al mantenimiento de la paz y la seguridad regional e internacional, especialmente mediante las operaciones de mantenimiento de la paz, el desarme y la lucha contra la delincuencia transnacional.



Durante la reunión, el general Phan Van Giang expresó su deseo de que, en el futuro, la ONU continúe apoyando y ayudando a Vietnam a ampliar su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, tanto en las modalidades como en la escala de despliegue.



El secretario general adjunto Jean-Pierre Lacroix afirmó que la ONU respalda a Vietnam y está dispuesta a ayudarle a fortalecer sus capacidades y realizar una mayor contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz./.

VNA