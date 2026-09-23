Vietnam y EE.UU. refuerzan la cooperación en la búsqueda e identificación de desaparecidos

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy con el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC) y empresas estadounidenses para escuchar un informe sobre la Iniciativa de Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos durante la Guerra (VWAI).

En la cita efectuada en el marco de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus actividades bilaterales en Estados Unidos, el líder destacó que, más de medio siglo después de la guerra, los dos países han superado juntos los dolores del pasado, construido gradualmente la confianza, elevado sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral y convertido estos lazos en un modelo de las relaciones internacionales.

La cooperación para superar las consecuencias de la guerra no solo constituye un ámbito práctico de colaboración, sino que también refleja la humanidad, la tolerancia y la determinación de ambas partes de sanar las heridas de la historia, fomentar la confianza y orientarse hacia el futuro, subrayó.

El mandatario valoró los buenos deseos y esfuerzos del Gobierno, las organizaciones, las empresas y el pueblo estadounidenses para ayudar a Vietnam a superar las consecuencias de la guerra, especialmente en la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.

Asimismo, reconoció el papel activo del USABC en la movilización de recursos, equipos, tecnología y conocimientos técnicos para la VWAI, así como la labor del Centro de Vietnam y Archivo Vietnamita Sam Johnson de la Universidad Texas Tech en la investigación y el análisis de documentos.

Al reafirmar que Vietnam seguirá cooperando plenamente con Estados Unidos en la búsqueda de los militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra, recalcó que esta cooperación refleja el espíritu humanitario y la política consecuente de la nación indochina mantenida durante más de medio siglo.

Según el máximo dirigente de Vietnam, la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires constituye una importante política consecuente del Partido y el Estado, así como una responsabilidad hacia las personas con méritos revolucionarios, los familiares de los mártires y cientos de miles de familias. Actualmente, Vietnam aún tiene unos 175 mil restos de mártires sin localizar y cerca de 300 mil tumbas de mártires cuya información no ha sido identificada.

En un contexto en que los testigos históricos son cada vez menos numerosos, las huellas de los campos de batalla cambian y las muestras de restos humanos se deterioran con el paso del tiempo, el líder consideró de gran importancia aprovechar los documentos conservados por Estados Unidos y aplicar la tecnología de secuenciación genética de nueva generación (NGS), especialmente en el marco de la “Campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires”, que se está desplegando en todo el país.

Propuso al USABC desempeñar su papel de puente y movilizar a sus empresas miembros y al sector privado estadounidense para compartir documentos, información y objetos relacionados con la guerra que sirvan a las labores de búsqueda; así como apoyar el fortalecimiento de la capacidad de análisis de ADN, con énfasis en proporcionar sistemas NGS, materiales y productos químicos especializados para que los laboratorios vietnamitas puedan operar a plena capacidad.

En esta ocasión, representantes del USABC y de empresas estadounidenses informaron que la comunidad empresarial ha movilizado equipos, tecnología y recursos financieros, en coordinación con el Centro de Vietnam y Archivo Vietnamita Sam Johnson, para recopilar, digitalizar, verificar y compartir documentos de la época de guerra, además de apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de datos, búsqueda, análisis de ADN e identificación de militares vietnamitas cuyo paradero se perdió o que desaparecieron durante la guerra.

Al reafirmar el profundo significado humanitario y de reconciliación de la VWAI, el USABC se comprometió a seguir movilizando la participación de empresas tecnológicas, el sector privado, investigadores y veteranos estadounidenses, contribuyendo a que más familias vietnamitas obtengan información sobre sus seres queridos, sanen las heridas de la guerra y fortalezcan la confianza y las relaciones entre ambos países./.

​