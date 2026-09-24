Líder vietnamita se reúne con dirigentes de grupos estadounidenses

Nueva York (VNA)- Durante su visita de trabajo a Estados Unidos para participar en el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 23 de septiembre (hora local) en Nueva York, con dirigentes de varios grupos estadounidenses.



Al reunirse con Gwynne Shotwell, presidenta y directora ejecutiva de SpaceX, el mandatario vietnamita valoró el interés de la empresa en cooperar con las autoridades vietnamitas para poner a prueba sus servicios conforme a la normativa.



Pidió a SpaceX priorizar la reducción de la brecha digital y ampliar el acceso de la población a la conectividad.



También propuso estudiar un mecanismo de conexión satelital de respaldo para responder a desastres naturales, así como reforzar la cooperación con empresas, universidades, institutos de investigación y centros de innovación de Vietnam en tecnologías de telecomunicaciones por satélite y diseño de redes.



En su encuentro con Eric Hambly, presidente y director ejecutivo de Murphy Oil, el dirigente vietnamita destacó la cooperación de la empresa en la exploración y explotación de petróleo y gas en alta mar.



Pidió a Murphy Oil coordinarse estrechamente con los socios y organismos vietnamitas para garantizar que los proyectos se ejecuten de manera eficaz y conforme al calendario previsto.



Reafirmó asimismo el compromiso de Vietnam de mantener un entorno de inversión estable, transparente y predecible, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores.



Hambly afirmó que la compañía seguirá ampliando sus inversiones en Vietnam y está dispuesta a cooperar en el desarrollo de la industria petrolera, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos cualificados.



Con Raj Subramaniam, presidente y director ejecutivo de FedEx, el secretario general y presidente valoró la presencia de la compañía en Vietnam durante más de 30 años y su contribución a conectar las empresas y mercancías vietnamitas con los mercados internacionales.



Pidió a FedEx contribuir al desarrollo de un ecosistema integral de carga aérea y reforzar la conexión directa de Vietnam con su red logística global.



Subramaniam anunció que FedEx seguirá apoyando a Vietnam en la gestión de riesgos, la automatización y la agilización de los trámites aduaneros para los envíos urgentes y el comercio electrónico.



También impulsará la logística verde y segura, el desarrollo de recursos humanos y un mayor acceso de las pequeñas y medianas empresas vietnamitas a los mercados mundiales, afirmó.



En la reunión con William Nathan Franklin, presidente y fundador de Pacifico Energy, el dirigente vietnamita destacó el compromiso de largo plazo de la empresa con Vietnam, especialmente en las energías renovables y la energía eólica marina.



Señaló que en el proceso de industrialización, modernización y transformación digital, así como el desarrollo de centros de datos, inteligencia artificial y otras industrias de alta tecnología, Vietnam necesita un sistema energético estable, seguro, competitivo y cada vez más sostenible.



Franklin afirmó que Pacifico Energy continuará ampliando sus inversiones en energía eólica y renovable en Vietnam, contribuyendo al crecimiento económico sostenible y al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.



Al recibir a Peter J. Gibson, presidente y fundador de Nebula Energy, el mandatario reafirmó que Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas estadounidenses inviertan y cooperen con socios vietnamitas.



Gibson presentó la experiencia de Nebula Energy en el desarrollo de infraestructuras sostenibles de gas natural licuado (GNL) y centros de datos avanzados para inteligencia artificial.



La empresa también expresó su interés en ampliar la cooperación en redes eléctricas inteligentes, almacenamiento energético y aplicaciones de IA en las cadenas de producción.



El secretario general y presidente To Lam valoró los resultados de la cooperación y pidió a la compañía seguir invirtiendo en tecnologías avanzadas, transformación digital y energías renovables.



En su encuentro con Murali Krishna Reddy, vicepresidente y miembro de la familia del presidente de Hetero y Camber Pharmaceuticals, el dirigente destacó que Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores importantes del desarrollo rápido y sostenible.



En el sector farmacéutico, dijo, Vietnam busca modernizar la industria, fortalecer la investigación y la producción y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica.



Por su parte, Reddy valoró las mejoras del entorno de inversión vietnamita y afirmó que el grupo trabajará para que sus proyectos con socios vietnamitas produzcan resultados concretos.



El secretario general y presidente To Lam pidió situar la transferencia, la asimilación y el dominio progresivo de tecnologías en el centro de la cooperación, con el objetivo de fortalecer la autonomía de la industria farmacéutica vietnamita y su participación en las cadenas de valor regionales y globales./.

VNA