Economía

Líder vietnamita se reúne con dirigentes de grupos estadounidenses

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con SpaceX, FedEx, Murphy Oil y otras empresas estadounidenses para impulsar inversiones y cooperación en tecnología, energía y logística.

El líder vietnamita To Lam recibe a Gwynne Shotwell, presidenta y directora ejecutiva de SpaceX. Foto: VNA
El líder vietnamita To Lam recibe a Gwynne Shotwell, presidenta y directora ejecutiva de SpaceX. Foto: VNA

Nueva York (VNA)- Durante su visita de trabajo a Estados Unidos para participar en el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió el 23 de septiembre (hora local) en Nueva York, con dirigentes de varios grupos estadounidenses.

Al reunirse con Gwynne Shotwell, presidenta y directora ejecutiva de SpaceX, el mandatario vietnamita valoró el interés de la empresa en cooperar con las autoridades vietnamitas para poner a prueba sus servicios conforme a la normativa.

Pidió a SpaceX priorizar la reducción de la brecha digital y ampliar el acceso de la población a la conectividad.

También propuso estudiar un mecanismo de conexión satelital de respaldo para responder a desastres naturales, así como reforzar la cooperación con empresas, universidades, institutos de investigación y centros de innovación de Vietnam en tecnologías de telecomunicaciones por satélite y diseño de redes.

En su encuentro con Eric Hambly, presidente y director ejecutivo de Murphy Oil, el dirigente vietnamita destacó la cooperación de la empresa en la exploración y explotación de petróleo y gas en alta mar.

Pidió a Murphy Oil coordinarse estrechamente con los socios y organismos vietnamitas para garantizar que los proyectos se ejecuten de manera eficaz y conforme al calendario previsto.

Reafirmó asimismo el compromiso de Vietnam de mantener un entorno de inversión estable, transparente y predecible, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores.

Hambly afirmó que la compañía seguirá ampliando sus inversiones en Vietnam y está dispuesta a cooperar en el desarrollo de la industria petrolera, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos cualificados.

Con Raj Subramaniam, presidente y director ejecutivo de FedEx, el secretario general y presidente valoró la presencia de la compañía en Vietnam durante más de 30 años y su contribución a conectar las empresas y mercancías vietnamitas con los mercados internacionales.

Pidió a FedEx contribuir al desarrollo de un ecosistema integral de carga aérea y reforzar la conexión directa de Vietnam con su red logística global.

Subramaniam anunció que FedEx seguirá apoyando a Vietnam en la gestión de riesgos, la automatización y la agilización de los trámites aduaneros para los envíos urgentes y el comercio electrónico.

También impulsará la logística verde y segura, el desarrollo de recursos humanos y un mayor acceso de las pequeñas y medianas empresas vietnamitas a los mercados mundiales, afirmó.

En la reunión con William Nathan Franklin, presidente y fundador de Pacifico Energy, el dirigente vietnamita destacó el compromiso de largo plazo de la empresa con Vietnam, especialmente en las energías renovables y la energía eólica marina.

Señaló que en el proceso de industrialización, modernización y transformación digital, así como el desarrollo de centros de datos, inteligencia artificial y otras industrias de alta tecnología, Vietnam necesita un sistema energético estable, seguro, competitivo y cada vez más sostenible.

Franklin afirmó que Pacifico Energy continuará ampliando sus inversiones en energía eólica y renovable en Vietnam, contribuyendo al crecimiento económico sostenible y al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Al recibir a Peter J. Gibson, presidente y fundador de Nebula Energy, el mandatario reafirmó que Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas estadounidenses inviertan y cooperen con socios vietnamitas.

Gibson presentó la experiencia de Nebula Energy en el desarrollo de infraestructuras sostenibles de gas natural licuado (GNL) y centros de datos avanzados para inteligencia artificial.

La empresa también expresó su interés en ampliar la cooperación en redes eléctricas inteligentes, almacenamiento energético y aplicaciones de IA en las cadenas de producción.

El secretario general y presidente To Lam valoró los resultados de la cooperación y pidió a la compañía seguir invirtiendo en tecnologías avanzadas, transformación digital y energías renovables.

En su encuentro con Murali Krishna Reddy, vicepresidente y miembro de la familia del presidente de Hetero y Camber Pharmaceuticals, el dirigente destacó que Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital motores importantes del desarrollo rápido y sostenible.

En el sector farmacéutico, dijo, Vietnam busca modernizar la industria, fortalecer la investigación y la producción y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica.

Por su parte, Reddy valoró las mejoras del entorno de inversión vietnamita y afirmó que el grupo trabajará para que sus proyectos con socios vietnamitas produzcan resultados concretos.

El secretario general y presidente To Lam pidió situar la transferencia, la asimilación y el dominio progresivo de tecnologías en el centro de la cooperación, con el objetivo de fortalecer la autonomía de la industria farmacéutica vietnamita y su participación en las cadenas de valor regionales y globales./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #empresas estadounidenses #To Lam #SpaceX
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Líder vietnamita dialoga con representantes de grupos económicos en EE. UU.

Líder vietnamita dialoga con representantes de grupos económicos en EE. UU.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió a representantes de los grupos de JPMorgan Chase y Visa, durante su estancia en Nueva York para participar en el Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y sus actividades bilaterales en Estados Unidos.

Ver más

En la firma. (Fuente: Petrolimex)

Petrolimex y Sun Group firman acuerdo de cooperación estratégica de cara a APEC 2027

El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam (Petrolimex) y Sun Group firmaron un acuerdo de cooperación estratégica que establece un marco para aunar recursos en los ámbitos de la energía, la petroquímica, la infraestructura de energía verde, las finanzas, la banca, los seguros, el comercio, los servicios y otras iniciativas conjuntas.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam refuerza el marco para atraer inversión extranjera de calidad

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Resolución N.º 280/NQ-CP, con fecha del 22 de septiembre de 2026, por la que se promulga el plan de acción del Gobierno para implementar la Resolución N.º 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político del Partido sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Chip Kaye, presidente de Warburg Pincus. Foto: VNA

Líder vietnamita recibe a dirigentes de grupos empresariales estadounidenses

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió, el 21 de septiembre (hora local) en Nueva York, a dirigentes de varios grupos empresariales estadounidenses, en el marco de su viaje a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.