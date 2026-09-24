Ciudad de Hai Phong prioriza desarrollo de recursos humanos para impulsar economía marítima

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Contar con recursos humanos altamente cualificados en los sectores marítimo y naval constituye una prioridad para que la ciudad portuaria de Hai Phong materialice la Resolución 20-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 en el tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte.



Responder a las exigencias de la tecnología marítima moderna



Hai Phong se consolida como uno de los principales centros de la economía marítima de Vietnam, gracias a su capacidad de construcción naval y a su sistema de formación de recursos humanos de alta calidad.



La ciudad alberga algunas de las mayores empresas de construcción y reparación naval del norte del país, entre ellas Damen Song Cam y Pha Rung, cuya producción incluye buques petroleros, cargueros y embarcaciones especializadas de alta exigencia técnica, que cumplen las normas internacionales de seguridad marítima y protección medioambiental.



Además de su capacidad industrial, Hai Phong constituye una importante fuente de personal marítimo para empresas nacionales e internacionales.



Según Shinya Hitomi, representante de la corporación japonesa NYK Energy Ocean, que mantiene más de 30 años de cooperación con Vietnam desde que comenzó a contratar tripulantes vietnamitas en 1995, los marinos vietnamitas representan actualmente cerca del 40% del total de tripulantes que trabajan en sus buques gestionados, lo que convierte a Vietnam en uno de los principales países proveedores de tripulaciones para la empresa.



El sector marítimo atraviesa una profunda transformación impulsada por la descarbonización y los rápidos avances tecnológicos. Sin embargo, independientemente del nivel de desarrollo tecnológico, el factor humano sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad y adoptar decisiones acertadas, afirmó Hitomi.



Vincular la formación con las necesidades empresariales



Paralelamente al desarrollo de otros sectores de la economía marítima, la industria de construcción naval de Hai Phong se recupera gradualmente y realiza importantes contribuciones al desarrollo de la ciudad y del país. No obstante, las empresas del sector aún afrontan dificultades para contratar personal cualificado.



Según especialistas, estrechar la vinculación entre las instituciones educativas y las empresas es clave para desarrollar recursos humanos de alta cualificación.



Do Hong Hai, vicerrector de la Escuela Técnico Medio-Superior de Navegación Marítima y Fluvial No. 1, señaló que la formación profesional no debe limitarse a proporcionar competencias técnicas, sino también anticipar las necesidades de personal, acompañar al sector empresarial y adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y del mercado laboral.



En este sentido, explicó que la escuela ha pasado de un modelo basado principalmente en sus propias capacidades formativas a otro orientado a las necesidades de las empresas y del mercado laboral, reforzando la formación práctica, las competencias digitales, el dominio de terminología técnica en idiomas extranjeros y la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.



Asimismo, la institución ha evolucionado de un modelo de “formación exclusiva de la escuela” a otro de “formación conjunta entre la escuela y la empresa”, mediante la participación empresarial en la revisión de los programas de estudio, la organización de prácticas profesionales y la evaluación del desempeño de los graduados.



Por su parte, Pham Xuan Duong, rector de la Universidad Marítima de Vietnam, destacó que la institución prioriza la cooperación con las empresas y los organismos de gestión estatal.



Actualmente, los oficiales marítimos formados por la universidad operan grandes buques pertenecientes a armadores extranjeros y ocupan puestos importantes en ámbitos como la gestión y explotación portuarias, el transporte marítimo, la construcción naval, la energía eólica marina, la logística y la protección del medio marino.



Esta estrecha vinculación entre la formación, las empresas y los organismos de gestión constituye una base fundamental para que la universidad alcance estándares regionales e internacionales, conectando a los estudiantes con la ciencia, las tecnologías modernas y la práctica profesional y contribuyendo a la estrategia de convertir a Vietnam en una nación marítima fuerte./.

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