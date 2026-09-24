Ciudad Ho Chi Minh busca elevar la competitividad de sector logístico

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Los elevados costos, la falta de sincronización de la infraestructura de conexión, la fuerte dependencia del transporte por carretera y las capacidades desiguales de las empresas constituyen actualmente los principales cuellos de botella del sector logístico de Ciudad Ho Chi Minh.



En un contexto en el que la urbe se ha fijado el objetivo de convertir la logística en un sector de servicios clave, con un crecimiento medio anual del 13-16% durante el período 2026-2035, las tareas planteadas no se limitan a ampliar la infraestructura, sino que también incluyen reorganizar los flujos de mercancías, desarrollar el transporte multimodal, impulsar la digitalización y resolver eficazmente las dificultades de las empresas.



Según Huynh Tuan Hoang, subdirector de la División de Economía Internacional del Departamento de Industria y Comercio municipal, tras la fusión administrativa, la ciudad mantiene su papel de principal centro logístico del país, con un sistema que incluye puertos marítimos, puertos fluviales interiores, puertos secos, aeropuertos y otros importantes nudos de transporte. Actualmente, cuenta con una zona franca vinculada a un puerto marítimo, 203 muelles, 90 puertos marítimos, 37 puertos fluviales interiores, 16 puertos secos y tres estaciones ferroviarias.



Sin embargo, la infraestructura que conecta los puertos marítimos, aeropuertos, zonas industriales y centros logísticos aún no está sincronizada; la estructura del transporte presenta un desequilibrio, ya que el transporte por carretera representa una proporción elevada, mientras que el ferroviario y el fluvial no han aprovechado plenamente su potencial. Actualmente, el transporte por carretera representa el 88% del volumen de mercancías, contribuyendo a que los costos logísticos de la ciudad se sitúen en torno al 16-17% del producto interno bruto regional (PIBR), por encima del promedio mundial del 11,6% y de países de la ASEAN como Singapur, con un 8,5%, y Malasia, con un 13%.



Según Pham Van Xo, presidente de la Asociación de Exportación e Importación de Ciudad de Ho Chi Minh, es necesario seguir mejorando la sincronización entre el marco jurídico y la infraestructura, así como ampliar las modalidades de transporte, especialmente ferroviario y fluvial, para reducir la presión sobre las carreteras y los costos del transporte dentro de la ciudad.



De acuerdo con el Plan de Acción para implementar la Estrategia de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Vietnam para el período 2025-2035, con visión hasta 2050, la urbe se ha fijado para 2026-2035 una tasa media de crecimiento del sector del 13-16% anual, una contribución del valor añadido equivalente al 8-10% del PIBR, una reducción de los costos logísticos al 11-14% del PIBR y la construcción de al menos un centro de servicios logísticos moderno de nivel internacional.



La ciudad también espera que la zona franca y el área logística integrada se conviertan en nuevos motores de crecimiento, al tiempo que presta especial atención a la formación de empresas logísticas con capacidad para liderar el sector y al desarrollo de servicios vinculados con la transformación digital, el ahorro energético y la transición verde.



Ciudad de Ho Chi Minh orienta sus esfuerzos a establecer centros logísticos vinculados con los corredores económicos y las zonas productivas, al tiempo que refuerza las conexiones por carretera, ferrocarril y vías fluviales con los puertos marítimos.



De esta manera, la urbe busca conectar de forma más eficiente los distintos eslabones de la cadena logística, reducir costos, agilizar el flujo de mercancías y elevar su competitividad y posición en las cadenas de suministro globales./.

VNA