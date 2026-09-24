Da Nang impulsa turismo internacional con programas promocionales

Da Nang, Vietnam (VNA)- Con motivo de la temporada turística de Chuseok 2026, la ciudad vietnamita de Da Nang lanzó el programa “I Love Da Nang” (Amo Da Nang), que ofrece más de 5.000 regalos y vales promocionales a turistas surcoreanos del 21 al 27 de septiembre.



Numerosas empresas turísticas también ofrecen descuentos en alojamiento, gastronomía, entretenimiento, spa y golf, así como paquetes para familias y parejas.



Algunos destinos han puesto en marcha promociones específicas. Sun World Ba Na Hills ofrece un descuento directo de 50.000 dong (1,92 dólares) en los billetes del teleférico y los paquetes gastronómicos para turistas surcoreanos del 21 al 30 de septiembre.



Corea del Sur es actualmente uno de los principales mercados turísticos y socios de Da Nang. Hasta agosto de 2026, la ciudad contaba con 312 proyectos de inversión extranjera directa de empresas surcoreanas, con un capital registrado cercano a 1,56 mil millones de dólares.



En los primeros siete meses del año, Da Nang recibió más de 1,2 millones de visitantes surcoreanos, equivalentes al 20,2% del total de turistas internacionales. Actualmente, unas 140 conexiones aéreas semanales enlazan la ciudad con importantes urbes de Corea del Sur.



En los próximos meses, Da Nang seguirá trabajando con agencias de viajes surcoreanas y prevé organizar un programa de familiarización (famtrip) durante el Festival de Turismo de Da Nang, en octubre, para presentar nuevos productos y ampliar la cooperación.



La ciudad también intensifica la promoción turística en India, Japón, China, Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Australia, Europa, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Las autoridades buscan ampliar las conexiones aéreas y organizar programas de familiarización y encuentros empresariales para diversificar los mercados emisores.



Estas iniciativas contribuirán al objetivo de Da Nang de recibir más de 19,1 millones de visitantes en 2026, incluidos unos 8,7 millones de turistas extranjeros y 10,4 millones nacionales./.

VNA