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Vietnam avanza hacia dominio de tecnología de semiconductores con chips especializados

Vietnam prioriza los chips especializados para elevar el valor añadido, reforzar su autonomía tecnológica y avanzar en la industria de semiconductores.

Productos, chips y semiconductores expuestos en la ceremonia de inauguración del Centro Nacional de Apoyo a la Creación de Prototipos de Chips Semiconductores. (Foto ilustrativa: VNA)
Productos, chips y semiconductores expuestos en la ceremonia de inauguración del Centro Nacional de Apoyo a la Creación de Prototipos de Chips Semiconductores. (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) - Los semiconductores son fundamentales para la economía y numerosas industrias modernas y también para la competitividad empresarial, la seguridad de infraestructuras esenciales y la autonomía tecnológica y de defensa.

En este contexto, los chips especializados están diseñados para tareas concretas, como el procesamiento de imágenes, el control de drones y robots o la seguridad informática.

Vietnam ha identificado este segmento como una vía importante para desarrollar su industria de semiconductores. La Resolución 57-NQ/TW, aprobada en diciembre de 2024, establece el objetivo de avanzar gradualmente hacia el dominio de esta tecnología. La Estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores hasta 2030, con visión a 2050, también prioriza los chips especializados.

Según Nguyen Anh Tuan, director del Centro nacional de apoyo a la fabricación piloto de chips semiconductores, Vietnam puede aprovechar sus capacidades de diseño e industria electrónica para desarrollar productos destinados a mercados concretos.

Entre las áreas potenciales figuran las cámaras con inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las redes eléctricas, los robots, los drones, las telecomunicaciones, la sanidad y la identificación digital.

El desarrollo de chips especializados permitiría aumentar el valor añadido nacional en equipos y sistemas. También impulsaría sectores como los vehículos eléctricos, la energía, la automatización, la agricultura inteligente y las infraestructuras digitales.

Anh Tuan señaló que la autonomía tecnológica no significa producirlo todo en el país. Se trata de dominar etapas estratégicas como el diseño, la verificación, las pruebas y la selección de proveedores. En sistemas críticos, Vietnam debe garantizar además la fiabilidad y el origen de los componentes y contar con alternativas ante posibles interrupciones de suministro.

Uno de los principales desafíos es convertir los diseños en chips comerciales. Los elevados costes de fabricación piloto y las exigencias de empaquetado, pruebas, certificación e integración dificultan este proceso.

Para superar estos obstáculos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología prepara una lista de chips especializados prioritarios para los pedidos del Estado. El proyecto incluye 20 grupos de productos y busca orientar la investigación y concentrar los recursos en áreas con potencial de desarrollo.

También se prevé un programa de apoyo que cubra todo el proceso, desde la investigación y el diseño hasta la fabricación piloto y las pruebas. El objetivo es compartir los riesgos iniciales y fomentar la participación de las empresas.

La construcción de laboratorios, normas y mecanismos de certificación y evaluación de fiabilidad también será necesaria para mejorar la calidad de los productos.

Las empresas nacionales están dando pasos concretos en este ámbito.

A comienzos de 2026, Viettel inició la construcción de la primera fábrica de chips semiconductores de alta tecnología de Vietnam, en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac. La planta tiene una superficie de 27 hectáreas y prevé iniciar la producción piloto en 2028.

El presidente y director general de Viettel, Tao Duc Thang, señaló que Vietnam debe comenzar a fabricar chips para avanzar hacia el dominio de la cadena de valor de los semiconductores.

Por su parte, el grupo Geleximco impulsa una fábrica de chips en la provincia de Hung Yen. Está previsto iniciar las obras en noviembre de 2026 y comercializar los primeros productos a comienzos de 2028. El grupo prevé integrar chips diseñados por ingenieros vietnamitas en vehículos eléctricos y otros productos de su ecosistema industrial.

Aunque la industria de semiconductores todavía afronta numerosos desafíos, el desarrollo de chips especializados puede contribuir a elevar el valor añadido, reforzar la autonomía tecnológica y permitir que Vietnam participe más profundamente en la cadena global de valor de los semiconductores./.

VNA
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