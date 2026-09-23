Vietnam intercambia con Francia experiencias sobre desarrollo de industrias culturales

París (VNA)- En el marco de su gira de trabajo por Europa, del 14 al 24 de septiembre, una delegación de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su subjefa Ta Van Ha, visitó Francia para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de las industrias culturales, la conservación del patrimonio y la protección de los menores en Internet.



En el Ministerio de Cultura de Francia, la delegación conoció las políticas de desarrollo de las industrias culturales y creativas, la transformación digital, la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y la gestión de plataformas digitales.



Según la parte francesa, las industrias culturales y creativas abarcan unos 15 sectores, entre ellos música, cine, diseño, audiovisual, arquitectura, videojuegos, moda, prensa y edición. En 2024, estos sectores generaron unos 586.000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos, con un valor añadido de unos 43,1 mil millones de euros, equivalente a casi el 3% del Producto Interno Bruto.



Francia impulsa estas industrias en el marco de la estrategia vinculada al Plan France 2030, con unos recursos de 1.000 millones de euros. La estrategia busca mejorar la competitividad empresarial, desarrollar la economía digital en el sector cultural, ampliar los mercados internacionales, fortalecer los ecosistemas culturales locales y promover la responsabilidad social y ambiental.



Francia también acelera la transformación digital, la aplicación de la IA y el uso e intercambio de datos, al tiempo que protege los derechos de autores, artistas y titulares de propiedad intelectual. Con ello, busca desarrollar gradualmente un ecosistema de industrias culturales basado en las empresas, la tecnología, los datos, la propiedad intelectual y el mercado.



Sobre la protección de los menores en Internet, la parte francesa informó que trabaja con la Unión Europea en normas sobre límites de edad para el uso de redes sociales, protección de datos personales y mayor responsabilidad de las plataformas desde la fase de diseño. Las políticas se orientan a las plataformas de mayor riesgo, buscando equilibrar la seguridad de los menores con el acceso a la información y el derecho a la privacidad.



En la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), la delegación conoció el sistema de gestión de las plataformas digitales. Francia no exige identificar las cuentas con el nombre real, sino que prioriza la verificación de la edad, bajo los principios de minimización de datos y protección de la privacidad.



ARCOM puede imponer multas de hasta el 1% de los ingresos mundiales de la plataforma correspondientes al ejercicio anterior, porcentaje que puede aumentar al 2% en caso de reincidencia. Para determinadas infracciones contempladas en el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, las multas pueden alcanzar el 6%.



La delegación también se reunió con Michel Criaud, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Francia-Vietnam de la Asamblea Nacional francesa para intercambiar opiniones sobre cooperación parlamentaria.



También visitó la Embajada de Vietnam y el Centro Cultural de Vietnam en Francia para conocer la situación de la comunidad vietnamita, las actividades de asuntos exteriores, la diplomacia cultural y los programas para promover la imagen del país y del pueblo de Vietnam en Francia.



Las dos partes discutieron direcciones de coordinación para mejorar la promoción de la cultura vietnamita, promover los intercambios culturales y mejorar la eficacia de las instituciones culturales vietnamitas en el exterior./.

VNA