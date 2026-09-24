Política

VNA gana segundo premio en la categoría de Mejor de Premios OANA 2026

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ganó el segundo premio en la categoría de Mejor Artículo con su obra en formato longform titulada "Cultura: Motor central para el desarrollo de Hanói en los próximos 100 años". Este reconocimiento se entregó el 21 de septiembre de 2026 durante la ceremonia del 65.º aniversario de la fundación de la Organización de Agencias de Noticias de Asia-Pacífico (OANA) en el marco del Foro de Medios de Comunicación de la OANA en Moscú, Rusia.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, y el presidente de la 81ª Asamblea General de la ONU, Khalilur Rahman. (Fuente: VNA)

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