VNA gana segundo premio en la categoría de Mejor de Premios OANA 2026

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Elevan Asociación Integral entre Vietnam y Canadá a un nuevo nivel
Más de 50 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas (1973-2026), la Asociación Integral entre Vietnam y Canadá ha avanzado de manera sólida, con una cooperación que abarca múltiples ámbitos, responde a los intereses a largo plazo de los pueblos de ambos países y contribuye activamente a la paz y la estabilidad en la región y el mundo.
Máximo dirigente de Vietnam se reúne con secretario general de la ONU
En el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo un encuentro con el secretario general de esta mayor organización mundial, António Guterres.
ONU apoya a Vietnam en ampliación de su participación en misiones de la paz
El general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, se reunió con Jean-Pierre Lacroix para abordar la participación de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
Dirigente vietnamita se reúne con presidente de Mongolia
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el presidente mongol Ukhnaagiin Khürelsükh acordaron ampliar la cooperación bilateral.
Vietnam y EE.UU. refuerzan la cooperación en la búsqueda e identificación de desaparecidos
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pidió al USABC y a empresas estadounidenses apoyar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires vietnamitas.
Máximo dirigente vietnamita recibe al senador estadounidense
El líder vietnamita To Lam recibió en Nueva York al senador estadounidense Steve Daines para abordar el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral.
Organismos partidistas deben ser pioneras en la transformación digital
El dirigente partidista Tran Cam Tu insta a los organismos partidistas centrales de Vietnam a impulsar la transformación digital y perfeccionar sistemas inteligentes de gestión y evaluación de cuadros.
Vietnam avanza en la elaboración de la Ley de Seguridad de Datos
El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam analiza el proyecto de Ley de Seguridad de Datos para reforzar la protección frente a filtraciones, ataques y nuevos riesgos tecnológicos.
Vietnam y EE.UU. avanzan en la superación de las consecuencias de guerra
Vietnam y Estados Unidos firman dos acuerdos que aportan 130 millones de dólares adicionales para la limpieza de dioxina en Bien Hoa y 91 millones para apoyar a personas con discapacidad.
Vietnam propone crear grupos de trabajo para combatir redes de estafa transnacionales
El coronel general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública de Vietnam, propuso hoy que cada país establezca un grupo de trabajo de coordinación para verificar, investigar y abordar las complejas redes de estafas transnacionales, mejorando así la eficacia de la cooperación entre naciones.
Máximo dirigente vietnamita continúa actividades al margen de 81ª Asamblea General de ONU
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, mantuvo reuniones dirigentes de varios países y organizaciones, en el marco de su viaje de trabajo para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y realizar actividades bilaterales en Estados Unidos.
Vietnam impulsa la diplomacia marítima en el Sudeste Asiático
Vietnam, Alemania y Estados Unidos lanzan un proyecto para fortalecer la cooperación, la conectividad y la gobernanza marítima en el Sudeste Asiático.
Discurso del máximo dirigente vietnamita en Debate General de Asamblea General de ONU
El máximo dirigente de Vietnam destaca ante la ONU la importancia de la paz, el derecho internacional, el desarrollo sostenible y el multilateralismo.
Máximo dirigente de Vietnam interviene en Debate General de la Asamblea General de la ONU
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, propuso ante la ONU cuatro orientaciones para fortalecer la confianza, el desarrollo sostenible, la gobernanza tecnológica y el multilateralismo.
Máximo dirigente vietnamita visita y trabaja con grupo farmacéutico Pfizer en EE.UU.
El máximo dirigente de Vietnam presencia la entrega de documentos entre Pfizer y VNVC para reforzar la vacunación y la prevención de enfermedades.
Vietnam acoge con satisfacción las iniciativas de paz de la UNAOC
Vietnam respalda las iniciativas de paz de la Alianza de Civilizaciones de las Nacionas Unidas (UNAOC) y reafirma su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la solución pacífica de diferencias.
40 años de "Doi moi": hechos y cifras históricas que hablan por sí solos
A 40 años del Doi Moi, Vietnam destaca sus avances económicos y sociales y plantea nuevas reformas para impulsar un desarrollo más rápido y sostenible.
Máximo dirigente vietnamita se reúne con líderes de Timor-Leste, Suiza y Finlandia en Nueva York
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, sostuvo el 22 de septiembre (hora local) reuniones con los presidentes de Timor Leste, José Ramos-Horta; de Suiza, Guy Parmelin; y de Finlandia, Alexander Stubb, en esta ciudad.
Vietnam consolida acuerdos de cooperación con organismos de desarrollo de ONU
Vietnam y tres organismos de la ONU intercambiaron en Nueva York los Documentos del Programa País para 2027-2031, con la presencia del secretario general del PCV y presidente To Lam.
Líder vietnamita pronuncia discurso de política exterior en Estados Unidos
El secretario general y presidente To Lam pronuncia en Nueva York un discurso sobre política exterior y destaca las prioridades para profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-EE.UU.