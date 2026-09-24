Máximo dirigente de Vietnam se reúne con secretario general de la ONU

Nueva York (VNA)- En el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, mantuvo un encuentro con el secretario general de esta mayor organización mundial, António Guterres.



Durante el encuentro, Guterres compartió sus recuerdos de juventud, cuando participó en el movimiento contra la guerra de Vietnam, y expresó su profunda admiración por los destacados logros alcanzados por el país indochino en materia de desarrollo después de 40 años de Doi Moi (Renovación).



Asimismo, afirmó que Vietnam se ha convertido en un importante pilar del multilateralismo, con unas relaciones de cooperación de carácter especial y diferenciado.



Tras valorar altamente la participación activa y pionera de Vietnam en los ámbitos de la seguridad, la política, el desarrollo sostenible y la transición energética justa, expresó su deseo de que Vietnam siga participando activamente en el proceso de transformación del mundo, contribuyendo a los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) y promoviendo las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial (IA).



Al destacar los logros y las orientaciones de desarrollo de Vietnam, el secretario general del Partido y presidente To Lam subrayó que la orientación de su país en la nueva etapa consiste en promover el desarrollo sostenible, tomando la calidad de vida, la seguridad y la felicidad del pueblo como criterios fundamentales.



Al reafirmar la política exterior de independencia y autodeterminación, multilateralización y diversificación, señaló que Vietnam ha pasado decididamente de ser un país receptor de ayuda a convertirse en un miembro activo, proactivo y responsable que contribuye al fortalecimiento del papel central de las Naciones Unidas. Asimismo, reafirmó su apoyo a la Iniciativa de Reforma ONU80, destinada a optimizar la eficacia de las actividades de la organización.



Como muestra de este compromiso, destacó que Vietnam seguirá participando de manera más profunda en las operaciones de mantenimiento de la paz, proporcionará gratuitamente instalaciones para las oficinas de los organismos de las Naciones Unidas en Hanoi durante los próximos 10 años, por un valor estimado de tres millones de dólares, contribuirá con cerca de 1,3 millones de dólares al presupuesto internacional de mantenimiento de la paz y estará dispuesto a acoger importantes conferencias.



Vietnam hará esfuerzos para contribuir activamente a las iniciativas de las Naciones Unidas destinadas a promover la gobernanza mundial en materia de ciencia y tecnología, inteligencia artificial, transición verde y transformación digital, prometió.



Propuso que las Naciones Unidas sigan acompañando a Vietnam en la transformación digital, el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y la conexión con redes internacionales de expertos, tecnología y financiación, así como en la respuesta al cambio climático y la promoción de la transición verde, especialmente mediante la movilización de recursos y el fortalecimiento de la implementación del marco de la JETP.



De cara al futuro, ambas partes acordaron aplicar eficazmente el Marco de Cooperación Estratégica para el período 2027-2031, junto con los documentos de los programas nacionales con organismos especializados como el PNUD, UNICEF y el UNFPA, con miras a reformar el sistema de gobernanza mundial y el sistema financiero internacional en una dirección más justa y transparente.



Al intercambiar opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales, ambos dirigentes coincidieron en fortalecer aún más la cooperación entre la ASEAN y las Naciones Unidas, reafirmaron su apoyo al papel central de la agrupación sudesteasiática y mantuvieron una posición coherente en favor de garantizar la seguridad, la protección y la libertad de navegación en la región sobre la base del respeto del derecho internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

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