Economía

Foro empresarial Vietnam-Tanzania: del diálogo a la cooperación concreta

Empresas de Vietnam y Tanzania buscan nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación en agricultura, energía, tecnología y otros sectores.

Delegados vietnamitas y tanzanos posan para una foto conmemorativa en la sede de Viettel Tanzania (Halotel). Foto: VNA
Delegados vietnamitas y tanzanos posan para una foto conmemorativa en la sede de Viettel Tanzania (Halotel). Foto: VNA

Dar es Salaam (VNA)- La Embajada de Vietnam en Dar es Salaam, en coordinación con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, de Asuntos Exteriores y Cooperación de África Oriental de Tanzania y Viettel Tanzania (Halotel), organizó el Foro de Conexión Empresarial Vietnam-Tanzania.

El foro, efectuado el 22 de septiembre, fue una de las principales actividades paralelas a la segunda reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Tanzania. Reunió a autoridades y empresas de ambos países para intercambiar información y buscar oportunidades de comercio e inversión.

Por la parte vietnamita participaron el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Nguyen Hoang Hiep, la embajadora en Tanzania, Vu Thanh Huyen, y representantes de unas 30 entidades y empresas, entre ellas Vingroup, Intimex, Phulimex y Halotel. La delegación tanzana estuvo encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de África Oriental, James Millya, junto con representantes de organismos públicos y empresas.

En la apertura, James Millya destacó que el foro refleja la voluntad de ambos Gobiernos de impulsar la diplomacia económica y convertir las buenas relaciones políticas en resultados concretos de comercio e inversión.

Según datos de Tanzania, el superávit comercial del país con Vietnam aumentó de 140,9 millones de dólares en 2022 a 314,2 millones en 2025. Vietnam es actualmente un mercado importante para los productos agrícolas tanzanos, especialmente los anacardos.

La parte tanzana presentó sus oportunidades de inversión, en particular en el marco de su Visión de Desarrollo 2050. Entre los proyectos estratégicos figuran el ferrocarril de vía estándar, el puerto de Dar es Salaam, la central hidroeléctrica Julius Nyerere y las zonas económicas especiales.

El país prioriza la inversión en procesamiento agroalimentario, economía marítima, textil, energías renovables, minería y tecnología digital.

Ambas partes destacaron las posibilidades de complementar las materias primas de Tanzania con la experiencia de Vietnam en procesamiento, cadenas de suministro y acceso a los mercados internacionales.

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En el encuentro de trabaja (Fuente: VNA)

El viceministro Nguyen Hoang Hiep compartió la experiencia vietnamita en producción, procesamiento y exportación agrícola, y propuso reforzar la cooperación Sur-Sur mediante la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos vinculados a la inversión y la expansión de mercados.

Por su parte, la embajadora Vu Thanh Huyen subrayó la importancia del contacto directo entre las empresas para convertir los compromisos de alto nivel en proyectos concretos. Afirmó que la Embajada seguirá facilitando información y conectando a socios de ambos países sobre la base del beneficio mutuo.

Durante el foro, empresas y organismos tanzanos, entre ellos TANICA, la Bolsa de Productos Básicos TMX y la Comisión del Anacardo, presentaron sus capacidades y necesidades de cooperación.

El encuentro reforzó la conexión entre las autoridades y las empresas de ambos países y contribuyó a impulsar la cooperación económica bilateral en el marco de la segunda reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Tanzania./.

VNA
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