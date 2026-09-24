Política

Vietnam y Belarús fortalecen cooperación en defensa

Vietnam y Belarús buscan profundizar la cooperación en defensa mediante el intercambio de delegaciones, formación militar e industria de defensa.

El general Nguyen Trong Nghia entrega al teniente general Viktor Khrenin, del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, el libro "General Vo Nguyen Giap: El general del pueblo". (Foto: VNA)
El general Nguyen Trong Nghia entrega al teniente general Viktor Khrenin, del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, el libro "General Vo Nguyen Giap: El general del pueblo". (Foto: VNA)

Minsk (VNA) - Belarús considera a Vietnam una de sus prioridades en su política exterior hacia Asia-Pacífico y desea profundizar la cooperación bilateral en defensa, afirmó el ministro de Defensa bielorruso, Viktor Khrenin, durante una reunión con el general Nguyen Trong Nghia, jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.

En la reunión, celebrada la víspera en el marco de la visita oficial a Belarús de Trong Nghia, el general vietnamita destacó los avances de la cooperación bilateral en defensa, especialmente en el intercambio de delegaciones y experiencias entre las distintas ramas militares, así como en la formación de personal.

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En el encuentro (Foto: VNA)

El alto funcionario vietnamita agradeció a Belarús por las plazas de formación concedidas al Ministerio de Defensa de la nación indochina y propuso aumentar las cuotas, particularmente para cursos de nivel operacional y estratégico. Vietnam, por su parte, está dispuesto a recibir a militares bielorrusos para estudiar el vietnamita y participar en cursos de formación de observadores militares de la ONU.

Propuso reforzar el intercambio de delegaciones y oficiales jóvenes, la cooperación entre las ramas militares, la formación de militares y expertos, así como la colaboración en información y comunicación militar, cinematografía, bibliotecas, asuntos relacionados con las mujeres militares y la industria de defensa.

También sugirió intensificar la divulgación y educación sobre la historia y el significado de la amistad tradicional y la asociación estratégica entre ambos países, y trasladó una invitación del ministro de Defensa vietnamita, Phan Van Giang, a dirigentes del Ministerio de Defensa de Belarús para visitar Vietnam y asistir a la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre en Hanoi.

Por su parte, Viktor Khrenin señaló que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nuevo nivel con el establecimiento de la asociación estratégica, tras la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Belarús en mayo de 2025. En este marco, los dos ministerios de Defensa han establecido un marco de cooperación que abre nuevas perspectivas en áreas de interés y fortalezas comunes.

Viktor Khrenin también agradeció a Trong Nghia su atención a los veteranos bielorrusos y su contribución a preservar la memoria de quienes acompañaron al pueblo vietnamita durante la lucha por la reunificación nacional.

El ministro bielorruso manifestó su confianza en que las conversaciones contribuyan a una cooperación bilateral en defensa más sustantiva y eficaz, en beneficio de ambos países y de la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales.

El mismo día, el jefe del Departamento General de Política visitó la Academia Militar de Belarús, donde se reunió con su dirección y recorrió sus instalaciones docentes. Agradeció a la parte bielorrusa por las oportunidades de formación de calidad ofrecidas a militares vietnamitas y destacó la cooperación educativa como un área importante que fortalece los vínculos entre los dos ejércitos.

Fundada en 1995, la Academia es una institución de educación militar de alto nivel integrada en el sistema educativo nacional. En este entorno de aprendizaje moderno, formal y acogedor, los estudiantes vietnamitas no solo adquieren conocimientos, sino que también cultivan una amistad sincera y leal entre ambas naciones./.

VNA
#Vietnam #Belarús #cooperación en defensa
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