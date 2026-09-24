Vietnam y Arabia Saudí elevan su cooperación a un nuevo nivel

Hanoi (VNA) - La Embajada de Arabia Saudí en Vietnam celebró en Hanoi el 96.º aniversario del Día Nacional del país.



En representación del Gobierno y el pueblo vietnamitas, la viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang, asistió al acto y transmitió una felicitación.



La funcionaria destacó que, hace más de nueve décadas, bajo el liderazgo sabio del rey Abdulaziz Al Saud, la unificación de Arabia Saudí sentó las bases de un Estado moderno, próspero y dinámico.



Hoy, continuó, el país, en el marco de la Visión 2030, está llevando a cabo una ambiciosa transformación con el objetivo de diversificar su economía más allá del petróleo e impulsar la inversión en innovación, energías renovables y turismo. Asimismo, se prepara para abrir sus puertas al mundo con la Expo 2030 y la Copa Mundial de Fútbol de 2034.



Afirmó que Vietnam sigue de cerca y respalda firmemente este proceso. En casi tres décadas de relaciones diplomáticas, la amistad y la cooperación entre ambos países se han fortalecido y profundizado. Los vínculos son cada vez más dinámicos y se sustentan en el respeto, el entendimiento y la aspiración común de paz y prosperidad.



Según la viceministra, ambos países han entrado en una nueva etapa de desarrollo. Arabia Saudí está implementando la Visión 2030, mientras Vietnam inicia una nueva era de crecimiento y transformación, con miras a alcanzar sus objetivos para 2030 y 2045.



Estos procesos comparten una firme determinación y ofrecen una oportunidad propicia para elevar las relaciones entre Vietnam y Arabia Saudí, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo, a un nuevo nivel, enfatizó.

a viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang, habla en la cita (Fuente: VNA)



Minh Hang expresó su confianza en que, con el compromiso de los dirigentes y los esfuerzos de ambos pueblos, las relaciones bilaterales seguirán avanzando. El comercio crecerá con fuerza y la inversión atraerá proyectos emblemáticos en energía, ciencia y tecnología, así como en infraestructura halal.



Al intervenir en el acto, el embajador de Arabia Saudí en Vietnam, Thamer Algosaibi, destacó que el Día Nacional es una ocasión para honrar la unidad de los dirigentes y el pueblo saudíes. También permite recordar el proceso de construcción y desarrollo nacional desde la unificación del Reino en 1932.



A lo largo de las décadas, dijo, Arabia Saudí ha experimentado una profunda transformación, avanzando como un país moderno y ambicioso, al tiempo que preserva sus valores y patrimonio.



En el marco de la Visión 2030, este proceso continúa mediante la ampliación de oportunidades, el empoderamiento de la población y la diversificación económica. El objetivo es impulsar un crecimiento sostenible, la innovación y la prosperidad, detalló.



El embajador Thamer Algosaibi expresó su impresión por los logros alcanzados por Vietnam en los últimos años. Consideró que estos resultados reflejan las sólidas bases de una economía dinámica y en constante crecimiento, así como un firme compromiso y una visión ambiciosa de desarrollo, y manifestó su confianza en que Vietnam seguirá cosechando éxitos en su camino hacia el progreso y la prosperidad.



En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Arabia Saudí, el embajador destacó la voluntad política compartida de los dirigentes de ambos países, los resultados concretos alcanzados en los últimos años y el enorme potencial de cooperación bilateral.



Estos factores, especialmente en el marco de la Visión 2030 de Arabia Saudí y las visiones de desarrollo de Vietnam para 2030 y 2045, sentarán una sólida base para llevar las relaciones bilaterales a nuevas cotas, subrayó./.