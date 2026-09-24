Canciller vietnamita mantiene reuniones bilaterales con sus homólogos de varios países en Nueva York

Nueva York (VNA) - En el marco del viaje de trabajo del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Nueva York para asistir al 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, mantuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Brunei, Eslovenia, Alemania, Costa Rica y Maldivas.

En su encuentro con el príncipe y ministro de Relaciones Exteriores de Brunei, Abdul Mateen, ambas partes valoraron los avances positivos de los vínculos bilaterales y coincidieron en que existe un amplio margen para ampliar la cooperación. Abdul Mateen propuso fortalecer los lazos en comercio, petróleo y gas, turismo e intercambios entre pueblos, además de explorar oportunidades en agricultura, educación y pesca.

Le Hoai Trung planteó intensificar los contactos a todos los niveles, especialmente de alto nivel, y coordinar la aplicación del Plan de Acción para el desarrollo de la Asociación Integral Vietnam-Brunei 2023-2027. También propuso promover la cooperación en el sector Halal, incluida la pronta firma de un memorando de entendimiento. Ambos ministros coincidieron en mantener la coordinación para reforzar el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la región y de la ONU en la gobernanza mundial.

Al reunirse con el canciller esloveno, Tone Kajzer, Le Hoai Trung intercambió sobre las perspectivas de ampliar la cooperación en inteligencia artificial, transformación digital y energías renovables, además del comercio y la inversión. El ministro vietnamita propuso intensificar los intercambios de delegaciones y reanudar próximamente las Consultas Políticas entre ambos ministerios de Relaciones Exteriores.

Asimismo, pidió a Eslovenia acelerar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) y promover la cooperación con el puerto de Koper para facilitar el transporte de mercancías vietnamitas hacia los Balcanes, Oriente Medio y África del Sur. Ambas partes acordaron seguir apoyándose en las candidaturas y coordinándose en los foros internacionales, especialmente en la ONU.

Durante la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ambas partes valoraron los avances de las relaciones bilaterales, especialmente tras la conversación telefónica de agosto entre el primer ministro Le Minh Hung y el canciller Friedrich Merz, que estableció importantes orientaciones para los vínculos en el próximo período.

Wadephul valoró los logros de desarrollo socioeconómico de Vietnam y su creciente posición internacional, y afirmó que Alemania desea ampliar la cooperación multifacética con el país, al que considera un puente importante hacia el Sudeste Asiático.

Le Hoai Trung propuso intensificar los contactos de alto nivel, acoger con satisfacción la firma alemana del EVIPA y trabajar para elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares.

También planteó fomentar las inversiones alemanas en Vietnam y desarrollar proyectos conjuntos en alta tecnología, energías renovables e infraestructura estratégica, además de cooperar en la formación de especialistas. Ambos ministros acordaron reforzar la coordinación en los foros multilaterales, especialmente en la ONU.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reúne con su homólogo de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera. (Foto: baoquocte.vn)

En su encuentro con el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, ambas partes destacaron los avances de las relaciones bilaterales tras 50 años del establecimiento de vínculos diplomáticos (24 de abril de 1976-2026).

Tovar Rivera valoró los logros de Vietnam y expresó el interés de Costa Rica en ampliar la cooperación, especialmente en respuesta al cambio climático, desarrollo sostenible, agricultura de alta tecnología, energías renovables y ecoturismo. También consideró a Vietnam un puente importante para fortalecer los vínculos de Costa Rica con el Sudeste Asiático y la ASEAN.

Le Hoai Trung reafirmó la importancia que Vietnam concede a sus relaciones con Costa Rica y valoró la entrada en funcionamiento, en 2025, de la Oficina del Cónsul Honorario del país centroamericano en Ciudad Ho Chi Minh. Propuso intensificar los contactos de alto nivel, mantener eficazmente las Consultas Políticas, ampliar el comercio y la inversión y facilitar el acceso de las empresas a los respectivos mercados.

Ambas partes coincidieron en fortalecer la coordinación en la ONU y el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FEALAC), así como el apoyo al derecho internacional y el multilateralismo. Le Hoai Trung invitó a Tovar Rivera a realizar una visita oficial a Vietnam, invitación que el canciller costarricense aceptó.

En la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas, Iruthisham Adam, ambas partes intercambiaron sobre un memorando de entendimiento entre los dos Ministerios de Relaciones Exteriores para promover los vínculos y establecer mecanismos de diálogo y consultas bilaterales.

Adam expresó su deseo de desarrollar programas y proyectos de cooperación e intercambios de delegaciones en agricultura, turismo y desarrollo de infraestructura. Le Hoai Trung propuso intensificar los contactos de alto nivel y entre los pueblos, facilitar el comercio y las inversiones, promover la cooperación turística y marítima y reforzar la conectividad aérea.

Ambas partes coincidieron en promover documentos de cooperación en comercio, agricultura, construcción, turismo, cooperación marítima, acuicultura y explotación de recursos pesqueros; reforzar la respuesta al cambio climático y al aumento del nivel del mar; garantizar la seguridad, protección y libertad de navegación conforme al derecho internacional, especialmente la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982; y fortalecer la coordinación en los foros multilaterales, especialmente en la ONU./.