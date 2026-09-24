Política

Vietnam y Finlandia impulsan la cooperación estratégica en materia parlamentaria

Vietnam y Finlandia impulsan la cooperación parlamentaria, económica y tecnológica tras elevar sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, y el subtitular del Parlamento finlandés, Jussu Halla-aho. Foto: VNA
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, y el subtitular del Parlamento finlandés, Jussu Halla-aho. Foto: VNA

Helsinki (VNA)- El coronel general Nguyen Doan Anh, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezó una delegación parlamentaria en una visita de trabajo a Finlandia, primera escala de una gira del 21 al 30 de septiembre que también incluye a Noruega y Lituania.

La visita se produjo menos de un año después de que Vietnam y el país nórdico elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, durante la visita oficial a Finlandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en octubre de 2025.

También contribuyó a dar continuidad a los intercambios de alto nivel, fortalecer las relaciones entre los dos órganos legislativos e impulsar la aplicación de las principales orientaciones de cooperación acordadas por los dirigentes de ambos países.

En el marco de la visita, el subtitular de la Legislación vietnamita se reunió con el presidente del Parlamento finés, Jussi Halla-aho, y mantuvo sesiones de trabajo con la vicepresidenta del Parlamento, Tarja Filatov, y el Grupo Parlamentario de Amistad Finlandia-ASEAN.

Ambas partes reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones de amistad tradicional y la Asociación Estratégica, y acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos entre dirigentes y comisiones especializadas de los dos Parlamentos, así como compartir experiencias en materia de elaboración legislativa, supervisión y perfeccionamiento institucional, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, economía verde y economía circular.

Las dos partes pactaron asimismo promover el papel de los Parlamentos en la concreción de la Asociación Estratégica, priorizando la cooperación económica, comercial y de inversión, así como en tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, semiconductores, 5G/6G, transformación digital, energías renovables, tecnologías verdes, educación y formación de recursos humanos altamente cualificados.

Intercambiaron además puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y acordaron seguir coordinándose en los foros parlamentarios multilaterales.

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El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Doan Anh, y la delegación vietnamita visitan la sede de la Corporación NOKIA. Foto: VNA

En la ciudad de Espoo, la delegación se reunió con dirigentes de esta urbe, la Universidad Aalto, el Centro de Investigación Técnica VTT, Nokia, ICEYE y varias empresas tecnológicas.

El dirigente parlamentario vietnamita valoró el modelo de estrecha vinculación entre las autoridades, las universidades, los institutos de investigación y las empresas, y propuso reforzar las conexiones con socios vietnamitas y promover la cooperación en innovación, tecnología satelital, inteligencia artificial, transformación digital, ciudades inteligentes, economía verde y formación de recursos humanos de alta cualificación tecnológica.

También alentó a las empresas finesas a ampliar la cooperación en investigación y desarrollo, transferencia y creación conjunta de tecnología, formación de recursos humanos y ejecución de proyectos de alto valor añadido.

Asimismo, el vicepresidente de la Asamblea se reunió con dirigentes de la Asociación de Amistad Finlandia-Vietnam, funcionarios y empleados de la Embajada de Hanoi en Helsinki y representantes de la comunidad vietnamita.

Asistió a la inauguración de la exposición “El país y el pueblo de Vietnam” y pronunció un discurso en la ceremonia conmemorativa por el 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam.

Con actividades desarrolladas en los ámbitos parlamentario, local, científico-tecnológico, educativo, empresarial y de intercambio entre pueblos, la visita contribuye a dar continuidad al desarrollo de las relaciones Vietnam-Finlandia tras el establecimiento de la Asociación Estratégica, ampliando los canales para convertir las orientaciones de cooperación de alto nivel en programas y proyectos concretos.

Por otro lado, reafirma el papel de la diplomacia parlamentaria en la aplicación de la política exterior y generó un nuevo impulso para que la Asociación Estratégica Vietnam-Finlandia se desarrolle de manera cada vez más sustantiva, eficaz y sostenible./.

VNA
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