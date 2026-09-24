Visita de máximo dirigente vietnamita dará nuevo impulso a relaciones con Canadá

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Canadá del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 24 al 25 de septiembre, abrirá nuevas perspectivas para elevar los vínculos bilaterales a una etapa de desarrollo más sustancial y eficaz.



El viaje se realiza después de su participación en el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y de sus actividades bilaterales en Estados Unidos. Se trata de la primera visita de un líder del Partido Comunista de Vietnam a Canadá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973.



Vietnam y Canadá establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1973 y las elevaron a Asociación Integral en noviembre de 2017, con siete áreas prioritarias: política-diplomacia, comercio e inversión, cooperación para el desarrollo, defensa y seguridad, cultura y educación, ciencia y tecnología e intercambio pueblo a pueblo.



Según el vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang, tras más de cinco décadas de relaciones diplomáticas y casi una década de Asociación Integral, ambos países han construido una base cada vez más sólida. La confianza política se ha reforzado, mientras se mantienen contactos de alto nivel y funcionan mecanismos como las consultas políticas a nivel de vicecancilleres, la Comisión Mixta de Economía y el Diálogo sobre Políticas de Defensa.

El pescado Tra (pangasius) es uno de los productos de exportación de Vietnam a Canadá. (Foto ilustrativa: VNA)



Comercio e inversión, motores de los vínculos



La cooperación económica y comercial constituye uno de los principales pilares de las relaciones, especialmente desde la entrada en vigor del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en enero de 2019, que contribuyó a aumentar hasta un 170% el comercio bilateral.



El intercambio comercial alcanzó 8,6 mil millones de dólares en 2025 y 4,92 mil millones en el primer semestre de 2026, un 27,3% más interanual.



Canadá ocupa el puesto 14 entre los 143 países y territorios que invierten en Vietnam, con 294 proyectos y un capital registrado acumulado superior a 4,9 mil millones de dólares. Desde 1990, el país norteamericano también ha aportado cerca de 2 mil millones de dólares en asistencia oficial para el desarrollo a Vietnam.





La educación es otro ámbito destacado. El número de estudiantes vietnamitas en Canadá pasó de unos 14 mil en 2017 a más de 20 mil actualmente, el mayor aumento entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



La comunidad vietnamita en Canadá, de unas 300 mil personas, es la quinta mayor entre las comunidades no europeas y ha contribuido al desarrollo socioeconómico y a la diversidad cultural del país.



Nuevas perspectivas de cooperación



Sobre esta base, la visita del secretario general y presidente To Lam constituye un acontecimiento relevante para generar un nuevo impulso político y orientar los vínculos hacia una cooperación más profunda, equilibrada y eficaz.



El embajador de Vietnam en Canadá, Pham Vinh Quang, destacó que el viaje contribuirá a concretar la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido, centrada en reforzar la cooperación con socios importantes de manera más profunda, sustancial, eficaz y sostenible.



Por su parte, el embajador canadiense en Vietnam, Jim Nickel, la calificó de acontecimiento simbólico e hito histórico, y consideró que aportará un importante impulso político para profundizar la cooperación. Señaló asimismo que Canadá está dispuesto a compartir con el país indochino experiencias y tecnologías en redes eléctricas, energías renovables y, especialmente, tecnología nuclear para apoyar su transición energética.

El vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang (Foto: VNA)

El vicacanciller vietnamita Dang Hoang Giang afirmó que el viaje permitirá convertir las oportunidades acumuladas durante años en orientaciones y programas concretos de cooperación, aprovechando las posiciones compartidas sobre el respeto del derecho internacional, el libre comercio y el mantenimiento de la paz y la estabilidad, así como las fortalezas complementarias de ambos países.



De este modo, la visita abre una nueva etapa para desarrollar los vínculos Vietnam-Canadá de manera más sustancial y eficaz, contribuyendo a la paz y estabilidad regional y mundial./.