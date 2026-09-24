Vietnam propone ampliar las importaciones de productos y servicios tecnológicos de EE.UU.

Nueva York (VNA) - Vietnam está dispuesto a ampliar las importaciones de productos tecnológicos y servicios de Estados Unidos y propone que Washington facilite un acceso justo y transparente de los productos y empresas vietnamitas a su mercado, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



El dirigente hizo la declaración durante una mesa redonda con grandes empresas estadounidenses, celebrada en el marco de su viaje de trabajo a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y realizar actividades bilaterales.



Organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN y la comunidad empresarial de ambos países, el encuentro abordó la ciencia y tecnología, la innovación y la competitividad industrial; la transición energética, el crecimiento verde y el desarrollo de infraestructuras; así como los mercados de capitales, las inversiones de alta calidad y el crecimiento impulsado por el sector privado.



Al valorar las opiniones y propuestas de las grandes empresas estadounidenses, el líder vietnamita señaló que ambas partes deben elevar la calidad de la cooperación económica, no solo mediante una mayor expansión del comercio y las inversiones, sino también incrementando el contenido tecnológico, la productividad, la capacidad de innovación y la participación de las empresas de ambos países en cadenas de valor estratégicas.



En este sentido, propuso tres pilares de cooperación con las empresas estadounidenses.

El líder vietnamita To Lam habla en la cita (Fuente: VNA)

El primero es desarrollar conjuntamente la ciencia y tecnología, la innovación y la competitividad industrial. Vietnam considera estos ámbitos, junto con la transformación digital, motores prioritarios del desarrollo y concede importancia a la calidad de los flujos de capital, la transferencia tecnológica, la capacidad de investigación y desarrollo (I+D), la formación de recursos humanos, la gestión y los vínculos con las empresas nacionales.



El mandatario vietnamita pidió a las empresas estadounidenses colaborar en el desarrollo de capacidades tecnológicas y recursos humanos, así como apoyar a las empresas vietnamitas para incorporarse a las cadenas de valor mundiales.



El segundo pilar es desarrollar conjuntamente la energía, las infraestructuras y un modelo de crecimiento verde y resiliente. El desarrollo energético debe garantizar la seguridad energética, precios razonables y competitividad, mientras que las infraestructuras deben mejorar la conexión entre las regiones económicas, los centros de producción, los puertos marítimos y aeroportuarios y los mercados internacionales. La transición verde, señaló, debe abrir paso a nuevas industrias, tecnologías y oportunidades de negocio.



El tercer pilar consiste en desarrollar un sistema financiero y un mercado de capitales capaces de respaldar la nueva etapa de crecimiento. Vietnam promueve el desarrollo del mercado de capitales y la construcción de centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, al tiempo que fomenta las inversiones a largo plazo, el capital de riesgo, las finanzas verdes y los fondos de inversión especializados.



El secretario general y presidente To Lam instó a las empresas estadounidenses a considerar Vietnam no solo como una base de producción, sino también como un mercado de consumo de rápido crecimiento y una puerta de acceso a la ASEAN, con unos 680 millones de habitantes, así como a una economía que aspira a ocupar el cuarto lugar mundial, con unos 800 millones de habitantes, en 2045.



También acogió con satisfacción las inversiones de grandes empresas tecnológicas para impulsar la inteligencia artificial (IA) y pidió a las asociaciones empresariales estadounidenses continuar desempeñando su papel de puente para convertir los acuerdos en planes y proyectos concretos.



Vietnam continuará perfeccionando sus instituciones, reformando los procedimientos administrativos, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores y eliminando obstáculos, al tiempo que priorizará los recursos para la formación de personal altamente cualificado, la energía, las infraestructuras de transporte, la logística, las infraestructuras digitales, los mercados de capitales y el ecosistema de innovación, afirmó.



Con motivo del encuentro, el líder vietnamita presenció la ceremonia de entrega de contratos y acuerdos de cooperación entre organismos y empresas de ambos países en materia de transformación digital, alta tecnología, IA, aviación, energía verde, sanidad y telecomunicaciones./.