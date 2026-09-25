Equipo de Ingenieros No. 5 de Vietnam parte para cumplir misión de paz de la ONU en Abyei

Hanoi (VNA) - El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa, presidió hoy en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai la ceremonia de despedida del Equipo de Ingenieros No. 5, que partió para cumplir su misión en la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA).



Nguyen Truong Thang destacó que la participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) constituye una misión honorable y motivo de orgullo encomendada por el Partido, el Estado y el Ejército. Los equipos de ingenieros vietnamitas han dejado una marcada huella en Abyei, causando una buena impresión entre las autoridades y la población local y recibiendo el reconocimiento de la ONU y de sus colegas internacionales.



El viceministro instó a los oficiales y miembros del Equipo No. 5 a mantener firme su convicción política y absoluta lealtad al Partido, la Patria y el pueblo; comprender plenamente el honor y la responsabilidad de los militares del Ejército Popular de Vietnam; fortalecer la unidad y promover el espíritu de autosuficiencia, iniciativa y creatividad para superar las dificultades y cumplir satisfactoriamente las tareas asignadas.



El Equipo de Ingenieros No. 5 está integrado por 184 oficiales y miembros procedentes de las Fuerzas de Defensa Antiaérea y la Fuerza Aérea, la Armada, las regiones militares, los cuerpos de ejército, las ramas de las Fuerzas Armadas y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam.

En la ceremonia (Fuente: VNA)

Antes de partir, el equipo completó entrenamiento especializado en ingeniería de combate, formación lingüística para el personal clave y cursos sobre comunicación, sanidad, logística-técnica y protección de la fuerza. También realizó ejercicios y simulacros basados en situaciones cercanas a las condiciones reales de la zona de misión, además de intercambios profesionales con socios internacionales y capacitación adicional sobre Derecho Internacional Humanitario, prevención de la violencia sexual e identificación de artefactos explosivos.



Como parte de su equipaje, los miembros del Equipo No. 5 llevan cuatro plantas de bambú vietnamitas que serán plantadas en el campamento de Abyei.



Según el coronel Nguyen Xuan Thanh, jefe del equipo, la elección del bambú responde al deseo de contribuir a la protección ambiental de la misión, en línea con el llamamiento de la ONU a aumentar las zonas verdes. Asimismo, esta planta puede adaptarse a las duras condiciones climáticas y está estrechamente vinculada a la historia y la vida cotidiana de Vietnam, además de poseer un fuerte valor simbólico.



Está previsto plantar los bambúes en distintos puntos del campamento para crear zonas verdes y contribuir a la protección ambiental. Si crecen adecuadamente, sus brotes podrán utilizarse para mejorar las comidas, mientras que una parte de las plantas se conservará para su propagación.



Junto con el bambú, los miembros del equipo llevan semillas de loto de Tay Ho, seleccionadas, embaladas y conservadas cuidadosamente con la esperanza de germinarlas, multiplicarlas y cultivarlas en Abyei. Estas plantas no solo contribuirán a crear zonas verdes, sino que también llevarán al área de misión valores culturales, el espíritu y la voluntad perseverante del pueblo vietnamita./.