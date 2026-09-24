Vietnam busca fortalecer las industrias culturales con una nueva ley

Hanoi (VNA) El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) examinó hoy el proyecto de Ley sobre el Desarrollo de las Industrias Culturales durante la segunda fase de su sexto periodo de sesiones, celebrada en Hanoi.



La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, presentó el informe del Gobierno, mientras que el jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la AN, Nguyen Dac Vinh, expuso el informe preliminar de evaluación del proyecto de ley.



Elaborado por el Gobierno mediante un procedimiento simplificado, el proyecto consta de nueve capítulos y 53 artículos. Está previsto que sea presentado para debate en el segundo periodo de sesiones de la XVI legislatura, en octubre de 2026, y que sea sometido a consideración para su aprobación durante el tercer periodo de sesiones.



Según la ministra Lam Thi Phuong Thanh, la elaboración de la ley responde a la necesidad urgente de concretar la Resolución n.º 80-NQ/TW del Buró Político, aprobada el 7 de enero de 2026, sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. El proyecto busca completar el marco jurídico, eliminar obstáculos institucionales, movilizar recursos y fomentar la creatividad, además de aumentar el valor cultural de los productos y servicios y fortalecer el mercado interno.



El proyecto reconoce oficialmente a las industrias culturales como parte de la estructura económica de Vietnam e incluye sectores como el cine, las bellas artes, la fotografía, las exposiciones, las artes escénicas, la música, el software, los contenidos digitales, los videojuegos, la publicidad, la artesanía, el turismo cultural, la gastronomía, el diseño creativo, la moda, la arquitectura, la televisión, la radio y la edición.

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Asimismo, contempla conectar toda la cadena de valor, desde la creación y producción hasta la distribución y el consumo, con el objetivo de elevar el valor económico, impulsar las exportaciones, atraer inversiones extranjeras directas estratégicas y promover la identidad cultural y la proyección internacional de Vietnam.



El proyecto se estructura en seis grandes áreas: desarrollo del ecosistema de las industrias culturales, propiedad intelectual, recursos humanos, infraestructuras, mercado y políticas financieras, de apoyo y de incentivos a la inversión. También propone establecer mecanismos de experimentación controlada (sandbox) para nuevos productos, servicios y modelos de negocio en distintos sectores culturales.



Entre las novedades destaca la creación de una “Bolsa de las industrias culturales”, destinada a facilitar la presentación, cotización y negociación de productos culturales, activos de propiedad intelectual y los derechos patrimoniales relacionados.



Para estimular el consumo de productos culturales nacionales, el Gobierno propone además una “Tarjeta cultural nacional”, una herramienta electrónica integrada en la cuenta de identificación personal y dirigida, entre otros, a alumnos y estudiantes, personas con méritos para la nación, hogares pobres y vulnerables, personas con discapacidad y otros grupos beneficiarios de políticas sociales.



En materia de recursos humanos, el proyecto plantea salarios y bonificaciones competitivos a escala internacional para atraer talento, junto con medidas prioritarias en contratación, nombramiento, vivienda, transporte e investigación y desarrollo. También contempla una exención del impuesto sobre la renta durante cinco años para trabajadores altamente cualificados del sector y la devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a organizaciones y particulares extranjeros que acudan a Vietnam para realizar rodajes cinematográficos.



La Comisión de Cultura y Asuntos Sociales manifestó su respaldo a la necesidad de promulgar la ley, pero pidió seguir revisando el proyecto para garantizar su coherencia con la legislación vigente, especialmente con la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, recomendó evaluar con mayor detalle la viabilidad y el impacto de las medidas de incentivos fiscales, apoyo crediticio y políticas de inversión.



Al concluir la sesión, el vicepresidente permanente de la AN, Do Van Chien, destacó el amplio consenso sobre la necesidad de contar con la nueva legislación y pidió continuar revisando el proyecto en coordinación con los organismos competentes.



El Comité Permanente del Parlamento encargó a la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales completar el informe de evaluación y el expediente del proyecto para presentarlos ante la AN en su segundo periodo de sesiones.



En la misma sesión, el Comité Permanente de la AN también examinó el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Alimentaria./.