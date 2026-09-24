VNA y San Petersburgo amplían la cooperación en comunicación exterior

Moscú (VNA) - Una delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por su directora general, Vu Viet Trang, visitó la víspera San Petersburgo y se reunió con el Comité de Relaciones Exteriores de la ciudad para ampliar la cooperación en materia de comunicación exterior.



Durante el encuentro con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, Evgeny Grigoriev, Vu Viet Trang, también subsecretaria de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, destacó la importancia de concretar los contenidos debatidos y acordados en reuniones anteriores.



Ambas partes acordaron establecer un marco de cooperación para el intercambio de información exterior y apoyar los programas de cooperación bilateral. En este marco, la VNA proporcionará diariamente al Comité información actualizada a través de sus portales oficiales. También coordinarán esfuerzos para prevenir y abordar la información falsa y se consultarán sobre la organización y participación en foros y otros eventos de interés común.



Este acuerdo permitirá a los periodistas de la VNA ampliar la cobertura de las actividades de cooperación entre Vietnam y Rusia desarrolladas en San Petersburgo, así como de los vínculos de la ciudad con cinco provincias y ciudades vietnamitas, cifra que se prevé aumente en el futuro.



Con una rica historia y cultura y una intensa actividad exterior, San Petersburgo considera a Vietnam una de las prioridades de su política exterior. Vu Viet Trang expresó su confianza en que este nuevo paso contribuya a preservar y fortalecer la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Por su parte, Grigoriev dio la bienvenida a la delegación de la VNA y afirmó que la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Vietnam han resistido la prueba del tiempo y se mantienen firmes ante los desafíos actuales.



Según el funcionario, ampliar y profundizar los vínculos bilaterales constituye una opción estratégica a largo plazo y una prioridad de la política exterior de ambos países, especialmente tras las visitas de sus dirigentes de alto nivel.



San Petersburgo es actualmente una de las principales regiones de Rusia por la cantidad y calidad de las actividades conjuntas que organiza anualmente con Vietnam. La comunidad vietnamita en la ciudad fue reconocida oficialmente el año pasado, mientras que los estudios sobre Vietnam se han extendido en universidades como la Universidad Pedagógica Estatal Herzen, la Universidad Estatal de San Petersburgo y la Escuela Superior de Economía.



En este contexto, las partes destacaron la importancia de ampliar los vínculos entre los pueblos y mantener y desarrollar las relaciones entre medios de comunicación, asociaciones profesionales de periodistas, instituciones de archivo, asociaciones de amistad y otras organizaciones sociales.



La dirección del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo expresó su satisfacción por el establecimiento oficial de una asociación con la VNA, considerándolo un hito significativo y una muestra de los esfuerzos conjuntos para fortalecer de manera concreta la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Vietnam.

La firma del acuerdo de cooperación entre la VNA y el Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. (Foto: VNA)



Cooperación cultural y educativa

Ese mismo día, la delegación de la VNA visitó el Centro Cultural Rusia-Vietnam, ubicado en la Universidad Pedagógica Estatal Herzen (RGPU) de San Petersburgo.



La vicerrectora Tatyana Ryboretskaya señaló que Vietnam es un socio tradicional de la universidad, donde actualmente estudian 13 estudiantes vietnamitas y otros 25 se incorporarán el próximo año. Además, 120 estudiantes del Instituto de Estudios Orientales cursan programas de lengua, historia y cultura vietnamitas.



Inaugurado el año pasado, el Centro se ha convertido en un espacio de intercambio cultural. La Universidad Herzen continuará desarrollando proyectos conjuntos de educación y publicaciones, mientras que Vu Viet Trang destacó el potencial para ampliar la diplomacia entre los pueblos y la cooperación científica, educativa y cultural.



La directora general afirmó que la VNA seguirá apoyando las actividades del Centro con información y entregó varios libros de la Agencia para acercar a los lectores rusos materiales sobre Vietnam y su gente. Ambas partes también intercambiaron ideas sobre futuras áreas de cooperación./.