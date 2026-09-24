Política

Máximo dirigente vietnamita inicia visita de Estado a Canadá

El líder vietnamita To Lam llega a Canadá para una visita de Estado centrada en fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar la cooperación en tecnología, comercio, inversión e innovación.

Funcionarios y personal de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Canadá dan la bienvenida al máximo dirigente To Lam. Foto: VNA
Funcionarios y personal de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Canadá dan la bienvenida al máximo dirigente To Lam. Foto: VNA

Ottawa (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al frente de una delegación de alto nivel, llegó la noche del 23 de septiembre (hora local), a Ottawa para iniciar una visita de Estado a Canadá.

La delegación vietnamita fue recibida en el Aeropuerto Internacional Macdonald-Cartier por un ministro del Gobierno canadiense, el embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, el embajador de Vietnam en el país de la hoja de maple, Pham Vinh Quang, y representantes de la misión diplomática de la nación indochina.

Tras más de medio siglo de relaciones diplomáticas y casi una década de asociación integral, Vietnam y Canadá han consolidado una sólida base de cooperación.

La confianza política se ha fortalecido, mientras los vínculos económicos, comerciales y de inversión mantienen un desarrollo dinámico. También avanzan la cooperación en educación, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, así como los intercambios entre pueblos.

Ambos países buscan convertir la ciencia y tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, los semiconductores, las energías limpias y el desarrollo de recursos humanos en nuevos motores de la cooperación bilateral.

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Funcionarios del gobierno canadiense y personal de la Embajada de Vietnam dieron la bienvenida al máximo dirigente To Lam en el Aeropuerto Internacional McDonald-Cartier de Ottawa. Foto: VNA



Vietnam y Canadá cuentan con importantes ventajas complementarias. Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo y considera la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y una integración internacional más profunda como motores para alcanzar sus objetivos de desarrollo para 2030 y 2045. Canadá, por su parte, impulsa la diversificación de mercados y refuerza sus vínculos con la región del Indo-Pacífico.

En este contexto, la visita del secretario general y presidente To Lam busca dar un nuevo impulso político a las relaciones Vietnam-Canadá y promover una cooperación más sustantiva, equilibrada y eficaz, acorde con el potencial y las necesidades de ambos países.

La visita también abre perspectivas para una etapa de cooperación más estratégica e integral y contribuirá a la paz y la estabilidad regional y mundial./.

VNA
#Canadá #To Lam #asociación integral
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