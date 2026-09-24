Parlamento vietnamita debate el registro de los derechos de propiedad intelectual

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam continuó hoy su sexta reunión, con el debate sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual.



Al presentar el proyecto, el viceministro de Ciencia y Tecnología Hoang Minh señaló que la reforma busca institucionalizar las resoluciones del Partido, reducir los trámites administrativos y las condiciones de negocios y promover la ciencia, la tecnología y la innovación.



El proyecto se centra en dos grupos de políticas: simplificar los procedimientos y eliminar condiciones negocios, y transferir del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al de Ciencia y Tecnología la gestión de los derechos sobre variedades vegetales.



Entre las principales propuestas figuran la simplificación del registro de los derechos de propiedad intelectual y la eliminación del registro de contratos de cesión de derechos de propiedad industrial y sobre variedades vegetales. Los cambios de titular derivados de una cesión se tramitarán mediante la modificación del certificado de protección.



Asimismo, se propone eliminar las condiciones para prestar servicios de peritaje en propiedad intelectual. Las organizaciones y personas que presten estos servicios deberán notificarlo a las autoridades, mientras que las normas sobre sus obligaciones y procedimientos servirán para la gestión estatal, inspección y supervisión.



El proyecto también elimina las disposiciones detalladas sobre expedientes y procedimientos para establecer derechos sobre variedades vegetales y encomienda al Gobierno su regulación.



Al examinar el proyecto, el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legales, Phan Chi Hieu, expresó su respaldo a la necesidad y al alcance de la reforma. Al mismo tiempo, pidió revisar las disposiciones relacionadas con la gestión estatal de los derechos sobre variedades vegetales para evitar contradicciones y solapamientos.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que la reforma debe cambiar el enfoque de la “protección de los derechos” hacia la “conversión en activos y comercialización de los derechos de propiedad intelectual”, en consonancia con la economía digital y la inteligencia artificial.



Pidió vincular la reforma con la transformación digital y la modernización administrativa, así como impulsar la aplicación de la IA en la evaluación de solicitudes y la interconexión de datos.



También consideró necesario establecer normas claras y uniformes para valorar activos intangibles como software, datos y marcas digitales. Las políticas fiscales, crediticias y contables deben permitir a las empresas valorar, registrar, aportar como capital o utilizar como garantía estos activos.



Pidió reforzar la responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios y los operadores de plataformas digitales en la protección de la propiedad intelectual en internet.



Durante la reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó el proyecto de resolución sobre el régimen de protección de los jueces.



El presidente del Tribunal Supremo Popular, Nguyen Van Quang, señaló que los jueces pueden sufrir diversas formas de agresión, desde insultos, amenazas y presiones hasta obstrucciones, agresiones físicas y ataques durante el ejercicio de sus funciones. Estos incidentes también pueden producirse fuera de los tribunales durante las actuaciones procesales.



El proyecto establece tres grupos de medidas: protección de la posición, funciones y competencias de los jueces; protección de su reputación, honor, dignidad, información y datos personales; y protección de su vida, salud, bienes y derechos e intereses legítimos, así como los de sus familiares.



También define las responsabilidades de los jueces, sus familiares, el Tribunal Supremo Popular, los Ministerios de Seguridad Pública y Defensa, las autoridades locales y otras instituciones, además de establecer mecanismos de coordinación.



Los gastos de protección correrán a cargo del presupuesto estatal y no supondrán un aumento de los órganos administrativos ni de las plantillas.



Al examinar el proyecto, Phan Chi Hieu señaló que la comisión respalda la necesidad de aprobar la resolución y consideró que, en términos generales, el texto garantiza su constitucionalidad y legalidad y es compatible con el sistema jurídico y los tratados internacionales pertinentes.



Durante la sesión matutina, el Comité Permanente también debatió el proyecto de la Ley sobre el ejercicio de la democracia en las bases (modificada)./.

VNA