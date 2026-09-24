Política

Discurso del líder vietnamita difunde mensaje de un Vietnam pacífico, dinámico y responsable

El discurso de To Lam ante la ONU destacó la paz, la cooperación y el desarrollo, valores que pueden impulsar los vínculos entre Vietnam y Japón.

El líder vietnamita To Lam interviene en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: VNA
El líder vietnamita To Lam interviene en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: VNA

Tokio (VNA) - El discurso pronunciado por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 22 de septiembre transmitió un mensaje de paz, cooperación y desarrollo, reflejando la actitud proactiva y el sentido de responsabilidad de Vietnam.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el doctor Nguyen Hong Son, presidente de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Japón, compartió su visión sobre el significado de este mensaje para las relaciones entre Vietnam y Japón, así como sobre el papel de la comunidad vietnamita en Japón en la difusión de la imagen del país.

Hong Son señaló que el mensaje de paz, cooperación y desarrollo refleja la coherencia de la política exterior de Vietnam. A su juicio, en un contexto mundial marcado todavía por numerosos conflictos e incertidumbres, el hecho de que Vietnam conceda importancia a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y al diálogo responsable reviste un significado especial.

Desde la perspectiva de Japón, consideró que este mensaje está estrechamente relacionado con los fundamentos de paz, confianza y cooperación para el desarrollo conjunto que sustentan las relaciones entre ambos países.

Al referirse a las cuatro orientaciones planteadas en el discurso, consistentes en restablecer la confianza, promover un desarrollo inclusivo, impulsar la gobernanza de la tecnología y fortalecer el multilateralismo, Hong Son afirmó que Vietnam participa de manera cada vez más proactiva en la búsqueda de soluciones a los desafíos comunes. En el marco de la Asociación Estratégica Integral, Vietnam y Japón cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación, especialmente en ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e intercambio entre los pueblos.

Según el académico, la imagen de Vietnam como miembro activo, socio fiable y país responsable seguirá contribuyendo a consolidar la confianza del Gobierno, las empresas y el pueblo de Japón. Junto con las contribuciones de Vietnam en la escena internacional, la imagen del país también se construye a través de las acciones de cada vietnamita residente en el extranjero.

Para la comunidad vietnamita en Japón, las orientaciones de desarrollo centradas en las personas, la transformación digital y la innovación abren oportunidades para que intelectuales, expertos, empresarios y jóvenes conecten recursos entre ambos países.

Hong Son consideró que la comunidad puede aprovechar experiencias adecuadas de Japón, promover la cooperación y aportar conocimientos, tecnología e inversiones al país de origen.

El presidente de la Unión de Asociaciones de Vietnamitas en Japón subrayó que estas contribuciones comienzan por una buena integración en la sociedad, el respeto de las leyes y la cultura locales, el desempeño profesional y la participación activa en la vida social japonesa. Cada vietnamita también puede contribuir a fortalecer los intercambios culturales y conectar a empresas, localidades y jóvenes de ambos países.

Expresó su confianza en que una comunidad responsable, cordial y digna de confianza contribuirá a profundizar los lazos entre los pueblos de Vietnam y Japón y, al mismo tiempo, a difundir la imagen de un Vietnam pacífico, dinámico y responsable./.

VNA
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