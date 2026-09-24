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ASIAD 2026: Vietnam suma un bronce en remo

Vietnam sumó hoy una nueva medalla de bronce en los Juegos Asiáticos 2026 (ASIAD 2026), después de que Tran Thi Tu Uyen y Pham Thi Bich Ngoc terminaran terceras en la final de doble scull femenino (W2x) de remo.

El equipo femenino de remo de Vietnam en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20). Foto: VNA
El equipo femenino de remo de Vietnam en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20). Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Vietnam sumó hoy una nueva medalla de bronce en los Juegos Asiáticos 2026 (ASIAD 2026), después de que Tran Thi Tu Uyen y Pham Thi Bich Ngoc terminaran terceras en la final de doble scull femenino (W2x) de remo.

En la pista de Nagaragawa, Japón, la pareja vietnamita registró un tiempo de 7:02,68. China ganó el oro con 6:45,99, mientras que Irán se llevó la plata con 6:55,78.

Este fue el segundo bronce del remo vietnamita en la jornada. Previamente, Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Du Thi Bong y Ha Thi Vui lograron el bronce en cuatro femenino sin timonel de un remo, con un tiempo de 6:43,86.

Ese mismo día, Dinh Van Tam consiguió la plata en sanda masculino de 56 kg en wushu. Con estos resultados, Vietnam suma hasta ahora un oro, una plata y 10 bronces, para un total de 12 medallas.

En tiro deportivo, Lai Cong Minh terminó séptimo en la clasificación de pistola de aire masculina de 10 metros, con 581 puntos, y avanzó a la final. El campeón de los Juegos Asiáticos de Hangzhou, Pham Quang Huy, quedó eliminado tras terminar 28.º con 570 puntos, mientras Nguyen Dinh Thanh fue 26.º con 571 puntos.

En voley playa, Nguyen Anh Tuan y Le Hoang Y derrotaron 2-0 a la pareja de Hong Kong (China) en el Grupo B masculino, con parciales de 21-13 y 21-19, y mantienen sus opciones de avanzar.

En boxeo, Hoang Ngoc Mai quedó eliminada en los dieciseisavos de final de la categoría femenina de 56 kg tras perder 0-5 ante la tailandesa Janjaem Suwannapeng.

Vietnam aún tiene atletas en varias pruebas con opciones de medalla el 24 de septiembre, entre ellas tiro deportivo, levantamiento de pesas, natación, gimnasia artística y atletismo./.

VNA
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