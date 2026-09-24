Festival de Medio Otoño, una fiesta infantil que preserva la cultura tradicional

Hanoi (VNA) - El Festival del Medio Otoño 2026 se inauguró en el Centro de Exposiciones de Cultura y Artes de Vietnam, en Hanoi, con numerosas actividades destinadas a los niños y orientadas a preservar y promover los valores culturales tradicionales.



Organizado anoche por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el festival reúne a organismos de la cartera, autoridades locales, escuelas, empresas, artesanos, instituciones educativas y colectivos artísticos.



En su intervención, Nguyen Hang Nga, directora del Centro de Exposiciones de Cultura y Artes de Vietnam, destacó que el Festival del Medio Otoño, una celebración tradicional de los vietnamitas, está asociado con imágenes familiares como la luna llena, los farolillos en forma de estrella, los tambores festivos y las bandejas de frutas preparadas para contemplar la luna, los cuales forman parte de los recuerdos de infancia de varias generaciones.



En la edición de 2026, el recinto está decorado con elementos tradicionales, entre ellos farolillos, faroles giratorios, cabezas de león, juguetes de bambú, figurillas de masa de arroz y máscaras de papel, entre otros.

Un espectáculo en el Festival del Medio Otoño (Foto: VNA)





Los niños también pueden participar en juegos tradicionales y actividades de elaboración de juguetes y productos artesanales, como cerámica, tejido de bambú y ratán, bordado, figuras de "to he" (juguete tradicional hecho de harina de arroz) y trabajos artísticos con hojas de palma. Asimismo, tienen la oportunidad de preparar pasteles de Medio Otoño y participar en los juegos recreativos y educativos.



Uno de los puntos destacados es la exposición de pintura infantil “Bajo la luna azul”, que presenta obras participantes en el Concurso de Bellas Artes y Diseño de Moda Infantil de Hanoi 2026. La exposición “Sueños verdes” muestra también obras de niños sobre un mundo lleno de amor, donde puedan estudiar y jugar en condiciones favorables.



El programa “Festival del Medio Otoño para los niños”, junto con espectáculos artísticos, encuentros con artistas, desfiles callejeros, danzas de leones y dragones y el tradicional desfile de farolillos, ofrece a los menores la oportunidad de participar activamente y compartir experiencias con sus familias y la comunidad.



Según Hang Nga, el significado del Festival del Medio Otoño no reside únicamente en la luna, los tambores o los regalos, sino también en el afecto y los recuerdos que se construyen en las familias. Por ello, el festival busca fomentar un entorno de juego seguro y saludable y contribuir a inculcar en los niños el amor por la patria y el sentido de preservar la identidad cultural nacional.



El Festival del Medio Otoño 2026 se celebra los días 23 y 24 de septiembre./.