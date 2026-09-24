Cultura-Deporte

ASIAD 2026: Remeras vietnamitas conquistan bronce en prueba de cuatro femenino

Las vietnamitas Du Thi Bong, Le Thi Hien, Pham Thi Ngoc Anh y Ha Thi Vui lograron una medalla de bronce en la prueba de cuatro femenino sin timonel de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, tras la reñida final A disputada hoy.

Las vietnamitas Du Thi Bong, Le Thi Hien, Pham Thi Ngoc Anh y Ha Thi Vui logran una medalla de bronce en la prueba de cuatro femenino sin timonel de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026
Las vietnamitas Du Thi Bong, Le Thi Hien, Pham Thi Ngoc Anh y Ha Thi Vui logran una medalla de bronce en la prueba de cuatro femenino sin timonel de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026

Hanoi (VNA) - Las vietnamitas Du Thi Bong, Le Thi Hien, Pham Thi Ngoc Anh y Ha Thi Vui lograron una medalla de bronce en la prueba de cuatro femenino sin timonel de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, tras la reñida final A disputada hoy.

Compitiendo en el Campo Internacional de Remo de Nagaragawa, en Japón, el equipo vietnamita registró un tiempo de 6:43, terminando a solo dos segundos de Uzbekistán.

Esta medalla de bronce llegó tras un exigente programa de remo de dos días, modificado debido a las fuertes lluvias. Los organizadores redujeron la duración de la competición de cinco días a solo dos (23 y 24 de septiembre), dejando a los equipos con poco tiempo de recuperación entre carreras.

Las remeras vietnamitas compitieron inicialmente en las eliminatorias la víspera y regresaron al día siguiente para disputar la final por las medallas. A pesar del calendario comprimido, el equipo vietnamita mantuvo su ritmo y compostura para asegurarse un lugar en el podio.

Este resultado suma una nueva medalla en el remo a la participación de Vietnam en los ASIAD 2026 y pone de relieve el espíritu combativo del equipo, así como su capacidad para competir frente a las embarcaciones líderes del continente./.

VNA
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