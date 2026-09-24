ASIAD 2026: Remeras vietnamitas conquistan bronce en prueba de cuatro femenino

Hanoi (VNA) - Las vietnamitas Du Thi Bong, Le Thi Hien, Pham Thi Ngoc Anh y Ha Thi Vui lograron una medalla de bronce en la prueba de cuatro femenino sin timonel de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, tras la reñida final A disputada hoy.



Compitiendo en el Campo Internacional de Remo de Nagaragawa, en Japón, el equipo vietnamita registró un tiempo de 6:43, terminando a solo dos segundos de Uzbekistán.



Esta medalla de bronce llegó tras un exigente programa de remo de dos días, modificado debido a las fuertes lluvias. Los organizadores redujeron la duración de la competición de cinco días a solo dos (23 y 24 de septiembre), dejando a los equipos con poco tiempo de recuperación entre carreras.



Las remeras vietnamitas compitieron inicialmente en las eliminatorias la víspera y regresaron al día siguiente para disputar la final por las medallas. A pesar del calendario comprimido, el equipo vietnamita mantuvo su ritmo y compostura para asegurarse un lugar en el podio.



Este resultado suma una nueva medalla en el remo a la participación de Vietnam en los ASIAD 2026 y pone de relieve el espíritu combativo del equipo, así como su capacidad para competir frente a las embarcaciones líderes del continente./.

VNA