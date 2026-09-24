Promueven papel de intelectuales vietnamitas en Estados Unidos en desarrollo nacional

Washington (VNA) - La comunidad de intelectuales y expertos vietnamitas en Estados Unidos puede desempeñar un papel de “doble puente” en tecnología, innovación, diplomacia popular y estándares profesionales, poniendo el conocimiento y los recursos globales al servicio del desarrollo nacional, afirmó Huynh The Du, presidente y director general de la Asociación de Profesionales y Estudiantes Vietnamitas en Estados Unidos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Washington, The Du se refirió al encuentro entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y expertos e intelectuales vietnamitas residentes en Estados Unidos, celebrado el 21 de septiembre en Nueva York.



Según el experto, en el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos, la comunidad vietnamita en este país puede desempeñar tres funciones fundamentales.



En primer lugar, actuar como puente tecnológico y de innovación, conectando a Vietnam con fuentes de capital de riesgo, asesorando sobre la comercialización de tecnologías y facilitando la transferencia de conocimientos.



En segundo lugar, servir de enlace para la diplomacia popular y reforzar la confianza entre ambos países, aportando al mismo tiempo perspectivas de análisis crítico y objetivo sobre las políticas.



En tercer lugar, contribuir a elevar los estándares profesionales en ámbitos como la salud, la educación y el derecho.



Huynh The Du, presidente y director general de la Asociación de Profesionales y Estudiantes Vietnamitas en Estados Unidos. (Foto: VNA)

The Du destacó asimismo que los estudiantes e investigadores vietnamitas en Estados Unidos pueden actuar como “embajadores del conocimiento”, al conectar los ecosistemas educativos y de innovación de ambos países gracias a su visión moderna y a su conocimiento de los dos entornos culturales y laborales.



Para aprovechar este potencial, propuso priorizar la cooperación en cuatro ámbitos tecnológicos estratégicos: semiconductores y microchips; inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos; tecnologías para la transición verde y energías renovables; y biotecnología y medicina avanzada.



A su juicio, la clave para convertir ese potencial en recursos concretos reside en establecer mecanismos de cooperación con objetivos específicos y beneficios mutuos. Vietnam podría encargar a expertos vietnamitas en Estados Unidos proyectos concretos, tareas de asesoramiento en políticas o la codirección de investigaciones a distancia.



También planteó simplificar los procedimientos administrativos, flexibilizar la gestión de las actividades científicas y facilitar modalidades de docencia e investigación de corta duración.



Otra propuesta consiste en crear laboratorios conjuntos (Joint Labs) que conecten las instalaciones de investigación de Vietnam con grupos dirigidos por profesores y expertos vietnamitas en Estados Unidos. Este modelo permitiría formar jóvenes talentos conforme a estándares internacionales y estrechar los vínculos entre los ecosistemas científicos de ambos países.



Al evaluar la gira de trabajo de To Lam, The Du expresó su expectativa de que los encuentros se traduzcan en resultados concretos en cooperación educativa, científica y tecnológica, así como en la formación de recursos humanos altamente cualificados, especialmente en los sectores de semiconductores e IA.



Asimismo, consideró que estas actividades pueden contribuir a consolidar la confianza, estimular el deseo de contribuir al desarrollo nacional y crear condiciones favorables para que la comunidad de intelectuales vietnamitas en Estados Unidos participe de manera sostenida en el desarrollo del país a largo plazo./.