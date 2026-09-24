Economía

Vietnam: Exportaciones de camarón alcanzan 3,3 mil millones de dólares hasta agosto

Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron 3,3 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento de 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Foto de ilustración. Foto: VNA
Foto de ilustración. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron 3,3 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento de 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

China se mantuvo como el principal motor del crecimiento, mientras Estados Unidos y la Unión Europea (UE) siguieron bajo presión.

Según datos de la Aduana de Vietnam publicados por la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), las exportaciones de camarón sumaron 478,5 millones de dólares en agosto, un 4,2% más interanual.

El camarón de pata blanca representó la mayor parte de las exportaciones, con más de 2 mil millones de dólares, un aumento del 7,6%. Las exportaciones de camarón tigre alcanzaron casi 318 millones de dólares, un 7,4% más, mientras que otros tipos de camarón registraron 936,6 millones de dólares, un aumento del 25%.

China y Hong Kong (China) siguieron siendo los mercados con mayor crecimiento, con exportaciones por un un valor de casi 1,12 mil millones de dólares, que representaron el 34,1% del total.

Solo el mercado chino superó los 1,07 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 38,2%. China se convirtió así en el principal impulso para las exportaciones de camarón vietnamitas ante las dificultades en otros mercados tradicionales.

Las exportaciones a Estados Unidos descendieron un 11,7% hasta los 436,1 millones de dólares en los primeros ocho meses. Solo en agosto cayeron un 12,6% interanual.

En la UE tampoco se observa una recuperación clara. Las ventas alcanzaron 355,3 millones de dólares, un 3,6% menos. En agosto, la caída fue del 23,5%.

En contraste, las exportaciones a Japón aumentaron un 6,1%, hasta 388,5 millones de dólares. Australia creció un 18,2% y Canadá, un 6,5%. Las ventas a los países del CPTPP alcanzaron unos 901 millones de dólares, un 11% más.

Según VASEP, estos resultados reflejan una clara diferenciación entre los mercados. La demanda en Asia mantiene una evolución positiva, mientras Estados Unidos y la UE siguen afrontando presiones derivadas del consumo, la competencia y las condiciones comerciales./.

VNA
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