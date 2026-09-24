Vietnam: Exportaciones de camarón alcanzan 3,3 mil millones de dólares hasta agosto

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron 3,3 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento de 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.



China se mantuvo como el principal motor del crecimiento, mientras Estados Unidos y la Unión Europea (UE) siguieron bajo presión.



Según datos de la Aduana de Vietnam publicados por la Asociación de Exportadores y Productores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), las exportaciones de camarón sumaron 478,5 millones de dólares en agosto, un 4,2% más interanual.



El camarón de pata blanca representó la mayor parte de las exportaciones, con más de 2 mil millones de dólares, un aumento del 7,6%. Las exportaciones de camarón tigre alcanzaron casi 318 millones de dólares, un 7,4% más, mientras que otros tipos de camarón registraron 936,6 millones de dólares, un aumento del 25%.



China y Hong Kong (China) siguieron siendo los mercados con mayor crecimiento, con exportaciones por un un valor de casi 1,12 mil millones de dólares, que representaron el 34,1% del total.



Solo el mercado chino superó los 1,07 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 38,2%. China se convirtió así en el principal impulso para las exportaciones de camarón vietnamitas ante las dificultades en otros mercados tradicionales.



Las exportaciones a Estados Unidos descendieron un 11,7% hasta los 436,1 millones de dólares en los primeros ocho meses. Solo en agosto cayeron un 12,6% interanual.



En la UE tampoco se observa una recuperación clara. Las ventas alcanzaron 355,3 millones de dólares, un 3,6% menos. En agosto, la caída fue del 23,5%.



En contraste, las exportaciones a Japón aumentaron un 6,1%, hasta 388,5 millones de dólares. Australia creció un 18,2% y Canadá, un 6,5%. Las ventas a los países del CPTPP alcanzaron unos 901 millones de dólares, un 11% más.



Según VASEP, estos resultados reflejan una clara diferenciación entre los mercados. La demanda en Asia mantiene una evolución positiva, mientras Estados Unidos y la UE siguen afrontando presiones derivadas del consumo, la competencia y las condiciones comerciales./.

VNA