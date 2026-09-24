Premier vietnamita pide a Hai Phong fortalecer nuevos motores de desarrollo

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung pidió hoy a Hai Phong fortalecer los nuevos motores de desarrollo, impulsar la transformación digital y desarrollar industrias y servicios de alto valor, al presidir una reunión para aprobar el proyecto de informe sobre los resultados de la tercera fase de inspección y supervisión al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la ciudad.



La reunión se celebró en el marco de las actividades del Equipo de Inspección y Supervisión 222 del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



El premier Le Minh Hung, jefe del Equipo de Inspección y Supervisión 222, reconoció la preparación seria, la cooperación activa y las explicaciones completas del Buró Ejecutivo del Comité partidista de Hai Phong ante el equipo de inspección. Destacó asimismo las innovaciones en el trabajo de personal y formación de cuadros, así como la mejora gradual de su calidad y capacidad de liderazgo y gestión.



La ciudad ha concretado las resoluciones y directrices del Comité Central del Partido y elaborado programas y planes de desarrollo socioeconómico para 2026, manteniendo el objetivo de un crecimiento de dos dígitos.



Hai Phong ha creado nuevas bases para el desarrollo, como la Zona Económica Especial, el Plan General de la Zona Económica Costera del Sur y la Zona Franca. En los primeros nueve meses del año, se establecieron y aprobaron las políticas de inversión para seis parques industriales, se iniciaron las obras de otros nueve y se resolvieron las dificultades de 91 de los 151 proyectos.



La urbe también ha promulgado la Estrategia de Transformación Digital para 2026-2030, un programa de innovación tecnológica para sectores económicos clave y un plan de apoyo a la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, además de avanzar en infraestructura 5G y bases de datos compartidas.



El modelo de gobierno local de dos niveles funciona básicamente de manera estable, mientras que la construcción del Partido y del sistema político, la seguridad social, la seguridad política y el orden público han registrado resultados positivos.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)

Para la próxima etapa, el primer ministro pidió renovar los métodos de liderazgo y vincular la aplicación de las resoluciones con la inspección, supervisión y evaluación periódicas.



En materia de personal, instó a identificar y resolver los cuellos de botella, evaluar las necesidades de cada localidad, priorizar la calidad de los dirigentes y perfeccionar los criterios de evaluación vinculados a los puestos y resultados. También propuso reforzar la formación, rotación y control del poder y sustituir oportunamente a los cuadros con capacidades insuficientes.



Respecto a la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital, el jefe de Gobierno reiteró la necesidad de aplicar de manera sustantiva la Resolución 57, desarrollar el gobierno digital y bases de datos compartidas e interconectadas y garantizar la seguridad de las redes.



Instó a Hai Phong a concentrarse en alcanzar un crecimiento del 13% en 2026, desarrollar las industrias electrónica, automotriz, mecánica, metalúrgica, naval, auxiliar y de alta tecnología, acelerar la infraestructura de los parques industriales y desarrollar puertos marítimos verdes e inteligentes y un centro logístico internacional, reforzando los vínculos regionales.



El mismo día, el premier Le Minh Hung y la delegación depositaron ofrendas florales e incienso en el complejo histórico del Puerto K15, con motivo del 65.º aniversario de la apertura de la Ruta Marítima Ho Chi Minh (23 de octubre de 1961-2026), y visitaron y entregaron obsequios a la familia de Le Viet Khan, veterano miembro del Partido con 80 años de militancia, en el barrio de Do Son./.