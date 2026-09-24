Política

Reafirma Vietnam su firmeza diplomática en el mayor foro multilateral del mundo

La visita del secretario general y presidente To Lam a EE. UU. reafirmó la política exterior de Vietnam y su compromiso con el multilateralismo, la ONU y la integración internacional.

El secretario general y presidente To Lam interviene en el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: VNA)
El secretario general y presidente To Lam interviene en el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El viaje de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Estados Unidos del 20 al 23 de septiembre puso de manifiesto la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación del país indochino.

También buscó reafirmar su compromiso con una integración internacional activa y profunda, con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos y condiciones externas para ampliar el espacio de desarrollo nacional.

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas donde participó en el Debate General de Alto Nivel del 81.º período de sesiones y mantuvo diversas actividades bilaterales, el secretario general y presidente To Lam llamó a los países a reforzar la confianza, intensificar el diálogo y superar las diferencias para avanzar hacia un orden mundial equitativo, pacífico, humanitario, y cooperativo.

El líder vietnamita propuso cuatro orientaciones: restaurar la confianza entre los países sobre la base de la Carta de la ONU y el derecho internacional; promover un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible; fortalecer la gobernanza de las nuevas tecnologías para que los avances científicos beneficien a las personas y al desarrollo común; y consolidar el multilateralismo y el papel central de la ONU.

Vietnam seguirá respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, promoviendo la resolución pacífica de controversias y participando de forma más activa en las operaciones de mantenimiento de la paz.

También seguirá contribuyendo a la construcción de una ASEAN unida y resiliente y se prepara para asumir en 2027 la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el país aboga asimismo por el diálogo y la cooperación para promover y proteger los derechos humanos.

La nación indochina está dispuesta a compartir su experiencia en la reducción de la pobreza, el desarrollo agrícola y la adaptación al cambio climático, y está preparada para ampliar la cooperación con sus socios en beneficio mutuo.

En respuesta al mensaje del líder vietnamita, el doctor David Ho, fundador, presidente y director científico de HeMemics Biotechnologies Inc., con sede en Maryland (EE.UU.), afirmó que las evaluaciones del secretario general y presidente To Lam reflejan con precisión el panorama tecnológico global actual.

En particular, la perspectiva de Vietnam sobre la construcción de un marco de gobernanza digital inclusivo, seguro y transparente que garantice la soberanía digital y el desarrollo autónomo constituye una visión sumamente estratégica.

Durante la visita, el dirigente vietnamita mantuvo encuentros con representantes de la Cámara de Representantes y del Partido Comunista de Estados Unidos, círculos intelectuales y empresariales, instituciones financieras y amigos en la nación norteamericana, además de reunirse con dirigentes de otros países.

En sus contactos con la comunidad vietnamita e intelectuales en Estados Unidos, el líder vietnamita destacó la importancia de aprovechar los recursos de la diáspora para contribuir al desarrollo nacional, especialmente mediante la conexión de empresas, redes de conocimiento, educación, cultura, emprendimiento e innovación.

Al intervenir en la Asociación de Política Exterior de Estados Unidos, el líder To Lam subrayó que Vietnam continuará combinando la fuerza nacional con las tendencias de la época y considera a Estados Unidos uno de sus socios más importantes. Señaló que ambos países deben contribuir de manera más concreta al desarrollo, la seguridad y la prosperidad de cada uno.

La visita contribuyó a concretar acuerdos de alto nivel e impulsar la asociación estratégica integral Vietnam-Estados Unidos hacia un desarrollo estable, sustantivo y sostenible.

En el ámbito multilateral, Vietnam continúa aportando con varias iniciativas avanzadas y participa en las actividades de mantenimiento de la paz, consolidando su participación en la formulación de normas y agendas internacionales. En 2026, el país asumió la presidencia de la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y promovió con éxito una resolución de la Asamblea General de la ONU que declara 2027-2036 como el “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”, copatrocinada por 103 países.

Durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General, el secretario general y presidente To Lam se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien valoró la participación activa de Vietnam en los ámbitos de seguridad y política, desarrollo sostenible y transición energética, y expresó su deseo de que el país siga contribuyendo a los esfuerzos internacionales frente al cambio climático y al desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

La visita permitió a Vietnam reforzar sus relaciones bilaterales y multilaterales y movilizar recursos internacionales en tecnología, capital y conocimiento para sus objetivos de desarrollo socioeconómico en la nueva etapa./.

VNA
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