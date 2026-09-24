Economía

Vietnam impulsa la digitalización para facilitar el comercio internacional

Vietnam analiza nuevas soluciones digitales y la reducción de barreras administrativas para mejorar la eficiencia del comercio transfronterizo.

Representantes de la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra asistieron al seminario. Foto: VNA
Representantes de la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra asistieron al seminario. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - La digitalización de los procedimientos y la reducción de las barreras administrativas se han convertido en factores importantes para mejorar la eficiencia del comercio transfronterizo.

Estos fueron también los principales temas abordados en un seminario sobre facilitación del comercio organizado el 23 de septiembre por la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra, en colaboración con el Centro de Comercio Internacional (ITC) y la Universidad de Comercio Exterior (FTU).

El seminario, titulado "Impulsar en la práctica la facilitación del comercio internacional: digitalización y reducción de las barreras comerciales de carácter procedimental", se celebró en línea y permitió a profesores y estudiantes de la FTU profundizar sus conocimientos en torno al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFA) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como sobre los desafíos prácticos de su aplicación.

Durante el encuentro, Samidh Shrestha, experto en facilitación del comercio del ITC, analizó las barreras que pueden enfrentar las empresas al participar en el comercio internacional y destacó el papel del TFA en la simplificación de los procedimientos. También abordó las tendencias de aplicación de tecnologías y soluciones digitales destinadas a mejorar la eficiencia del comercio transfronterizo.

El intercambio con los estudiantes se centró en la experiencia práctica de la aplicación del TFA, los requisitos para las empresas y los organismos de gestión, así como en la posibilidad de adaptar las soluciones a las condiciones de Vietnam.

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En el seminario. Foto: VNA



Por su parte, un representante de la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra presentó el papel y las actividades de la misión ante la OMC, además de actualizar los desafíos y las soluciones que los miembros de la organización están debatiendo en el marco de la segunda revisión de la aplicación del TFA y del proceso general de reforma de la OMC.

El seminario forma parte de las actividades de la Misión de Vietnam en Ginebra destinadas a fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas del país y expertos internacionales en comercio, inversión y derecho internacional. Estas actividades brindan a profesores y estudiantes mayores oportunidades para acceder a conocimientos especializados, experiencias prácticas y nuevas tendencias del comercio mundial./.

VNA
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