La población debe estar en el centro del desarrollo, afirma premier

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Hai Phong, Vietnam (VNA)- El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura reviste gran importancia para concretar las orientaciones estratégicas y las principales decisiones políticas del Comité Central del Partido y del Buró Político, con el objetivo de implementar con éxito la Resolución del 14.º Congreso Nacional del Partido.

Así lo subrayó hoy el primer ministro Le Minh Hung durante una reunión con los electores de la ciudad de Hai Phong para escuchar y tomar nota de sus opiniones de cara a ese segundo periodo de sesiones del órgano legislativo.

El evento conlleva una carga de trabajo excepcionalmente intensa que abarca diversos aspectos de la vida socioeconómica, la defensa, la seguridad y los asuntos exteriores, encaminándose hacia la meta de impulsar la modernización y construir un sistema de gobernanza nacional moderno, sincronizado y unificado, reiteró.

En cuanto a la situación nacional, el jefe del Gobierno afirmó que 2026 es un año fundamental para generar impulso, posicionamiento y fortaleza de cara al desarrollo durante el mandato actual y los años venideros; al mismo tiempo, se trata de un momento adecuado para lograr avances decisivos y esforzarse por cumplir los objetivos y las tareas planteados.

En un contexto internacional y regional marcado por acontecimientos complejos e impredecibles, que afectan con rapidez y fuerza a los distintos países, las exigencias en materia de liderazgo, dirección y gestión son cada vez mayores.

El Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado han actuado de manera proactiva y oportuna ante las fluctuaciones, con una visión a largo plazo y un fuerte énfasis en la implementación, enfatizó.

El primer ministro Le Minh Hung y delegados en el evento. (Fuente: VNA)

El enfoque general se centra en fortalecer la autonomía estratégica; promover un desarrollo rápido y sostenible; situar a la población en el centro, considerar el perfeccionamiento institucional y la ciencia y la tecnología como fuerzas impulsoras decisivas, y tomar como referencia la eficacia de la implementación y el grado de satisfacción de la población y las empresas, puntualizó.

Por su parte, en los últimos tiempos, el Gobierno se ha centrado en evaluar de cerca la situación real, identificar claramente las deficiencias, limitaciones, desafíos y ventajas, con el fin de renovar enérgicamente los métodos de liderazgo, concentrarse decididamente en la implementación y convertir la determinación política en acciones concretas, entre otros aspectos, compartió.

Para el resto de 2026, el primer ministro reafirmó que el Gobierno mantiene firme el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos, mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y cumplir en el mayor grado posible los objetivos establecidos, informó.

También gestionará de manera proactiva y flexible, con vistas a desembolsar el 100% del plan de inversión pública, completar los proyectos clave, atraer inversiones privadas y extranjeras y desbloquear los proyectos pendientes que llevan largo tiempo paralizados, así como continuará impulsando el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la cultura, el mejoramiento de la vida de la población, la lucha contra los desastres naturales, la adaptación al cambio climático, los asuntos exteriores y la integración internacional.

En cuanto a Hai Phong, el primer ministro exigió a la ciudad concretar las resoluciones del Comité Central, el Gobierno y la Asamblea Nacional; esforzarse por cumplir los objetivos de crecimiento, recaudación presupuestaria, atracción de inversiones y desembolso de capital para la inversión pública, así como resolver los problemas pendientes y los cuellos de botella; y centrarse en el desarrollo de la industria, la electrónica, el comercio y el turismo, además de apoyar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.

En relación con las propuestas de los electores, el dirigente afirmó que la delegación de la Asamblea Nacional las reconocería, recopilaría e informaría sobre ellas; asimismo, se comprometió a gestionar la resolución de aquellos asuntos que sean competencia del Gobierno con el máximo sentido de responsabilidad.

En materia de recursos naturales, medio ambiente marino y las islas, el Gobierno ordenará a los organismos competentes estudiar y proponer soluciones a los obstáculos relacionados con la asignación de zonas marítimas, la descentralización de poderes y los mecanismos transitorios y de sucesión. Los asuntos que sean competencia de la Asamblea Nacional se presentarán para su regulación en la ley modificada, mientras que aquellos que correspondan al Gobierno se abordarán mediante decretos.

​El premier también respondió sobre los asuntos relativos al desarrollo de las empresas pequeñas y medianas, tierras, viviendas, mercado inmobiliario, urbano e infraestructura digital. El Gobierno continuará instruyendo a los Ministerios y ramas para concretar las propuestas legítimas de los votantes, centrando los esfuerzos en eliminar los cuellos de botella en materia institucional, de infraestructuras, procedimientos administrativos y recursos, a fin de crear condiciones más favorables para la población y las empresas e impulsar el desarrollo socioeconómico, concluyó./.

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