Idioma vietnamita se convierte en puente de amistad e intercambio con amigos internacionales

Da Nang, Vietnam (VNA) - El idioma vietnamita se convirtió en un puente para fortalecer la amistad y el entendimiento entre Vietnam y sus amigos internacionales durante la final del Concurso Nacional de Oratoria en Vietnamita para Extranjeros 2026, celebrada hoy en la ciudad de Da Nang.



Organizado por la Unión de Organizaciones de Amistad de Da Nang y el Comité Municipal de Paz, en coordinación con la Universidad de Ciencia y Educación de la Universidad de esa ciudad del centro de Vietnam, el certamen forma parte del plan de actividades de diplomacia entre los pueblos de la ciudad para 2026. La iniciativa ofrece a extranjeros y estudiantes internacionales que viven, estudian y trabajan en la nación indochina un espacio para intercambiar experiencias y mejorar sus habilidades en el uso del vietnamita.



En la final participaron siete equipos de instituciones educativas de Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Binh y Hue, integrados por concursantes de Laos, China, Japón y Camboya.



En la ceremonia inaugural, el profesor asociado y doctor Nguyen Van Hieu, vicerrector de la Universidad de Ciencia y Educación, señaló que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un vehículo que conserva la memoria, transmite la cultura y abre caminos para el entendimiento entre los pueblos.



Según Nguyen Van Hieu, cuando un extranjero aprende vietnamita y lo utiliza para contar una historia o expresar una idea, no solo demuestra el resultado de su aprendizaje, sino que también da un paso más hacia Vietnam. A su vez, estos encuentros permiten a los vietnamitas conocer mejor los países, las culturas y las personas de sus amigos internacionales. El mayor valor del idioma, afirmó, reside en contribuir a que las personas se comprendan mejor.



Los equipos participaron en pruebas de dominio del vietnamita y de oratoria, centradas en evaluar el uso del idioma, el pensamiento lógico, la capacidad de argumentación y presentación, así como los conocimientos sobre Vietnam, su población y su cultura.



Según el Comité Organizador, el uso del vietnamita para pensar, presentar ideas, dialogar y convencer convierte el idioma no solo en una asignatura, sino también en una herramienta para conectar a personas y culturas diferentes. La actividad contribuye a ampliar el conocimiento sobre la cultura, la historia y la población de Vietnam y Da Nang, al tiempo que promueve la amistad, los intercambios entre los pueblos y la cooperación internacional.



En un contexto de creciente integración internacional, acercar el idioma y la cultura vietnamitas a los amigos extranjeros reviste un significado práctico. La diplomacia entre los pueblos puede comenzar con acciones cercanas como un saludo, una clase, una canción o una historia cultural; del entendimiento puede surgir la amistad y de esta, nuevas oportunidades de cooperación.



Al término de las pruebas, el primer premio correspondió al equipo de la Universidad Abierta de Ciudad Ho Chi Minh, el segundo a la Escuela Superior de Hue y el tercero a la Universidad de Ciencia y Educación de la Universidad de Da Nang.



A través del concurso, Da Nang continúa ampliando sus actividades de diplomacia entre los pueblos mediante una mayor interacción con la comunidad internacional. La educación, el idioma y la cultura se consolidan así como canales cercanos para fortalecer el entendimiento y cultivar los lazos de amistad entre el pueblo vietnamita y sus amigos internacionales./.

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