Vietnam procesa a cuatro extranjeros por transportar casi 18.000 paquetes de cigarrillos de contrabando

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Policía de Ciudad Ho Chi Minh inició un proceso penal y detuvo provisionalmente a cuatro ciudadanos chinos por su presunta participación en el transporte de mercancías prohibidas, tras ser descubiertos con casi 18.000 paquetes de cigarrillos de contrabando en el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat.



El 10 de septiembre, durante la inspección del equipaje de cuatro pasajeros, Lou Shije, nacido en 1971; Lei Kang, nacido en 1993; Wang Xiaojin, nacido en 1991; y He Yuqiang, nacido en 1984, agentes de la Aduana del aeropuerto internacional de Tan Son Nhat descubrieron 1.793 cartones de cigarrillos, equivalentes a 17.930 paquetes, de las marcas Peony y Chungwa.



Tras la verificación, las autoridades determinaron que los productos habían sido introducidos ilegalmente en Vietnam. Al detectar indicios de delito, la Aduana remitió el expediente a la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, a través de su División de Policía Económica, para su investigación y tratamiento conforme a sus competencias.



Las pruebas incautadas. (Foto: VNA)

Las primeras pesquisas determinaron que los cuatro habían sido contratados para transportar los cigarrillos desde Vietnam al extranjero, a cambio de entre 800 y 1.000 yuanes, equivalentes a unos 3,1 y 3,9 millones de dongs, respectivamente, por viaje. La persona que los contrató se encargó de los billetes de avión y el alojamiento durante su estancia en Vietnam.



Ese día, los cuatro acudieron a la zona del poste número 10 de la terminal T2 del aeropuerto internacional de Tan Son Nhat, donde recibieron de una persona de identidad desconocida los equipajes que contenían los cigarrillos y los llevaron a facturar. Según sus declaraciones, sabían que la mercancía había sido introducida ilegalmente.



Sobre la base de las pruebas y documentos recabados, el 18 de septiembre la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, a través de su División de Policía Económica, decidió iniciar un proceso penal, imputar a los cuatro y ordenar su detención provisional por el delito de “Transporte de mercancías prohibidas”. Las decisiones y órdenes procesales fueron aprobadas por la Fiscalía Popular de la Región 4.



La Policía continúa investigando el papel de las personas que contrataron el transporte y entregaron la mercancía, así como de otros individuos relacionados con el caso./.