Primer ministro vietnamita visita y entrega regalos a niños pacientes del Hospital K

Hanoi (VNA) - Con motivo del Festival del Medio Otoño 2026, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, visitó y entregó regalos esta mañana a niños y adolescentes ingresados en el Hospital K, en su sede de Tan Trieu.



El jefe de Gobierno entregó a los pequeños pacientes regalos enviados por el secretario general y presidente To Lam como muestra de la atención del Partido y el Estado hacia los niños. También visitó dos salas de tratamiento para alentarlos y compartir con ellos la alegría de esta festividad tradicional.



Durante el encuentro, el premier se interesó por la salud, el tratamiento y la vida cotidiana de los niños, y compartió las dificultades que afrontan ellos y sus familias. Les deseó una pronta recuperación y un pronto regreso al hogar, junto a sus profesores y amigos, al tiempo que los alentó a mantener el optimismo, la fortaleza y sus sueños. También transmitió palabras de apoyo a los padres para que continúen acompañando a sus hijos durante el tratamiento.

El primer ministro Le Minh Hung entrega obsequios del secretario general y presidente To Lam a niños pacientes del Hospital K - Tan Trieu, en Hanoi (Foto: VNA)

Al conversar con médicos y trabajadores sanitarios, el primer ministro destacó la atención del Partido y el Estado a la protección y el cuidado de la salud de la población, especialmente de los niños, así como los recursos destinados al sector sanitario. Pidió al personal médico seguir brindando a los pacientes infantiles una atención integral, tanto física como emocional.



Los dirigentes del hospital señalaron que la atención, el tratamiento y el apoyo psicológico a los pacientes, especialmente a los niños, son tareas prioritarias. Además de mejorar los servicios médicos, el Hospital K coordina con organizaciones y entidades actividades de visita, entrega de regalos y celebración del Festival del Medio Otoño para alentar a los niños y sus familias durante el tratamiento.



El Hospital K es un centro especializado de referencia en la prevención y el tratamiento del cáncer y recibe pacientes de numerosas localidades del país. En el caso de los niños, los tratamientos prolongados pueden afectar sus estudios, actividades cotidianas y bienestar emocional, por lo que las actividades de apoyo durante las festividades contribuyen a mantener su ánimo y fortaleza.



Según el hospital, actualmente 64 niños permanecen ingresados. Con motivo del Festival del Medio Otoño, se organizó el programa “Festival del Medio Otoño para los niños”, con diversas actividades, regalos y muestras de solidaridad para los pequeños pacientes.



La visita del jefe de Gobierno constituyó un estímulo para los niños y sus familias y contribuyó a promover el espíritu de solidaridad y responsabilidad hacia los menores que afrontan enfermedades y dificultades./.