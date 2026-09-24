Autoridades de Tay Ninh reciben a 23 ciudadanos vietnamitas repatriados desde Camboya

Tay Ninh, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la provincia survietnamita de Tay Ninh recibieron hoy a 23 ciudadanos vietnamitas entregados por las autoridades competentes de Camboya en el paso fronterizo internacional de Binh Hiep.



La entrega estuvo coordinada por la Estación de la Guardia Fronteriza del paso internacional de Binh Hiep, dependiente del Mando de la Guardia Fronteriza de Tay Ninh, junto con otros organismos pertinentes.



Los 23 ciudadanos, incluidos 18 hombres y cinco mujeres procedentes de distintas localidades de Vietnam, habían sido identificados por las autoridades camboyanas por su presunta implicación en estafas en línea, trabajo ilegal, entrada ilegal o residencia irregular en Camboya.



Tres de ellos habían cumplido penas de prisión en Camboya y fueron repatriados con la protección y asistencia de la Embajada de Vietnam en ese país.



Tras la entrega, las fuerzas de la Guardia Fronteriza y la Policía llevaron a cabo los controles correspondientes y verificaron la identidad, los registros de salida de Vietnam y otra información relacionada con los repatriados.



Las primeras verificaciones determinaron que 12 ciudadanos habían salido legalmente de Vietnam, mientras que otros 11 habían cruzado la frontera de forma ilegal. Las autoridades también detectaron que uno de los repatriados figuraba en la lista de personas buscadas por la Policía de Ciudad Ho Chi Minh.



La Estación de la Guardia Fronteriza levantó un acta de la detención y entregó al sospechoso a la Policía de Ciudad Ho Chi Minh para continuar con la investigación y proceder conforme a la ley.



Cuatro personas que habían cruzado ilegalmente la frontera fueron multadas con un total de 23 millones de dong (unos 880 dólares) por cruzar la frontera nacional sin cumplir los trámites obligatorios de salida y entrada.



Los demás ciudadanos fueron entregados a las fuerzas policiales de sus respectivas localidades para continuar con las verificaciones y las medidas correspondientes, una vez completados los procedimientos de repatriación./.

VNA