Standard Chartered apoya proyectos educativos en Vietnam

Nueva York (VNA) - El Grupo Educativo EQuest, EQuest Capital y la sucursal del banco Standard Chartered en Nueva York firmaron un acuerdo de cooperación para movilizar recursos financieros internacionales, por un valor previsto de hasta 325 millones de dólares, destinados a proyectos educativos en Vietnam.



La firma del acuerdo contó con la presencia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el marco de su visita en Nueva York, y del director ejecutivo del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), Richard Dean McClellan, entre otros funcionarios.



Se espera que el acuerdo contribuya a conectar fuentes de financiación internacional con proyectos educativos a largo plazo en Vietnam, desde la educación general y universitaria hasta la formación tecnológica y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



En virtud del acuerdo, Standard Chartered desempeñará el papel de socio estratégico en la estructuración y participación en la organización de paquetes de financiación. El banco cuenta con una red de operaciones que conecta Estados Unidos, Singapur, Vietnam y otros centros financieros internacionales.



El volumen total de recursos financieros internacionales que se prevé movilizar asciende a 325 millones de dólares. Los fondos serán desembolsados a través de EQuest Capital y posteriormente destinados a proyectos de inversión en infraestructura y mejora de la calidad educativa de EQuest en Vietnam, con Ciudad Ho Chi Minh como uno de los principales destinos de inversión.



EQuest Capital es miembro del VIFC-HCMC y fue establecido sobre la base de la Resolución Nº 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre el Centro Financiero Internacional de Vietnam y el Decreto Nº 323/2025/ND-CP del Gobierno sobre el establecimiento del Centro Financiero Internacional en Vietnam.



A través del ecosistema financiero y de las políticas y mecanismos preferenciales de carácter excepcional del VIFC-HCMC en materia de gestión de divisas, fiscalidad y marco jurídico internacional, EQuest Capital contará con condiciones favorables para recibir, estructurar y canalizar capital de inversión directamente hacia proyectos prioritarios, de manera transparente y segura y con una mayor eficiencia económica.



Truong Hoang Nam, subdirector general encargado de Finanzas del Grupo Educativo EQuest, señaló que el acuerdo con Standard Chartered constituye un hito en la estrategia del grupo para movilizar recursos internacionales destinados al sector educativo.



A través de la cooperación con Standard Chartered y del papel de conexión desempeñado por el VIFC-HCMC, EQuest espera ampliar su acceso a fuentes de financiación a largo plazo para invertir en infraestructura, desarrollar programas de formación y mejorar la calidad de la educación en Vietnam, dijo.



Según el plan, los recursos movilizados serán asignados por EQuest Capital a varios grupos de proyectos de inversión en Vietnam, con Ciudad Ho Chi Minh como uno de los principales destinos.



Uno de los proyectos consiste en la construcción de un campus universitario especializado en áreas tecnológicas como inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, ciencia de datos, robótica, semiconductores, ingeniería de sistemas industriales, enfermería y ciencias de la salud, con programas de formación de grado y posgrado.



Los fondos también se utilizarán para ampliar la cooperación internacional en materia de formación universitaria en Vietnam, incluida la inversión y mejora de instalaciones y el desarrollo de infraestructura de campus junto con universidades e institutos de educación superior internacionales de Asia y Estados Unidos.



Asimismo, EQuest prevé desarrollar un sistema de escuelas internacionales orientado a un modelo educativo integrado desde la educación primaria hasta la secundaria; modernizar y ampliar su red de centros privados de educación general; y desarrollar una plataforma de tecnología educativa (EdTech) que proporcione aplicaciones tecnológicas y programas educativos en Vietnam y a escala internacional.



Además de las actividades de estructuración y organización de la financiación, Standard Chartered prevé coordinar estudios y ofrecer productos de crédito y servicios de gestión de divisas destinados a expertos y profesores de alcance internacional.



Richard Dean McClellan, director ejecutivo del VIFC-HCMC, consideró que la cooperación entre EQuest y Standard Chartered refleja el papel que el VIFC-HCMC aspira a desempeñar en la conexión de instituciones financieras internacionales con proyectos de inversión a largo plazo en Vietnam.



Según Richard Dean McClellan, la conexión de recursos financieros internacionales con proyectos educativos concretos puede crear condiciones adicionales para que las empresas educativas vietnamitas participen más profundamente en las redes financieras y de cooperación internacional, al tiempo que contribuye a impulsar la política de socialización de la educación y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Tras la ceremonia de firma, las partes continuarán evaluando la viabilidad, determinando las estructuras financieras y elaborando las hojas de ruta para la implementación de cada grupo de proyectos. La movilización y el desembolso de los fondos se llevarán a cabo conforme al calendario efectivo de los proyectos y una vez cumplidos los requisitos legales y obtenidas las aprobaciones necesarias./.





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