Provincia vietnamita prevé concluir en octubre toma de muestras de restos de soldados caídos

Dong Thap, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Dong Thap está acelerando la toma de muestras de restos de soldados caídos, con el objetivo de completar la recolección y entrega de su totalidad para finales de octubre próximo.



En el marco de la campaña de 500 días para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos, hasta el 21 de septiembre el equipo dependiente del Mando Militar provincial había recolectado más de 8.420 muestras de restos cuya identidad aún no ha sido determinada.



La provincia prevé tomar muestras de 12.233 tumbas de soldados caídos no identificados. Hasta la fecha, el equipo ha concluido los trabajos en 18 de los 30 cementerios de mártires y actualmente trabaja en otros cuatro. En total, se han excavado 10.766 tumbas, de las que se obtuvieron 8.427 muestras, 3.216 de las cuales ya fueron entregadas al centro de análisis de ADN.



El coronel Nguyen Van Hoa, comisario político del Mando Militar provincial y subjefe permanente del Comité Directivo provincial 515, informó que, en el próximo período, el mando ordenará al Equipo K91 desplegar personal y equipos para llevar a cabo operaciones de búsqueda y recuperación en las provincias camboyanas de Prey Veng y Pursat.



Asimismo, acelerará la toma de muestras de los restos conforme al calendario establecido, con el objetivo de completar la recolección y entrega de las muestras para finales de octubre de 2026. También finalizará los expedientes, estandarizará y digitalizará los datos, gestionará y conservará las muestras biológicas y las entregará para los análisis de ADN, al tiempo que realizará un seguimiento proactivo, recibirá, cotejará y aprovechará los resultados de las pruebas de ADN.



Dong Thap intensificará las labores de comunicación y movilización, promoverá el papel de los veteranos de guerra, testigos, familiares de los soldados caídos y residentes locales en el suministro de información, y reforzará la recepción, recopilación, estudio, cotejo, verificación y confirmación de las fuentes de información.



La provincia se centrará en revisar los cementerios temporales, antiguos lugares de enterramiento y zonas donde se hayan registrado informaciones o indicios relacionados con el entierro de restos de soldados caídos, con el fin de esclarecer los datos y seleccionar las pistas suficientemente fundamentadas para realizar reconocimientos sobre el terreno y excavaciones.



Al mismo tiempo, mejorará la capacidad del personal directamente involucrado en esta labor, reforzará la capacitación profesional y los cursos de actualización, y llevará a cabo periódicamente inspecciones, orientaciones, revisiones preliminares e intercambio de experiencias.



También garantizará de manera proactiva la disponibilidad de personal, vehículos, equipos, materiales, financiación y otras condiciones necesarias, especialmente para las operaciones de reconocimiento y excavación sobre el terreno./.

VNA