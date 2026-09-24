Vietnam y Grecia impulsan cooperación en el sector laboral

Hanoi (VNA)- La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, junto con los embajadores de los países de la ASEAN, incluidos Tailandia, Filipinas e Indonesia, mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Trabajo helénica, Niki Kerameus, para intercambiar puntos de vista sobre la promoción de la cooperación laboral.



Al informar a los embajadores de la ASEAN sobre la situación laboral en Grecia, Niki Kerameus señaló que la tasa de desempleo en el país se encuentra actualmente en su nivel más bajo de la última década, alrededor del 8%. Tras la crisis financiera de 2009, el Gobierno griego redujo en aproximadamente un 30% la plantilla del sector público. Paralelamente a la recuperación y el desarrollo de la economía, dijo, Grecia está aplicando políticas para reincorporar al mercado laboral a personas que anteriormente se encontraban desempleadas, mediante programas de perfeccionamiento y actualización de conocimientos que les permitan responder a los desafíos, especialmente los derivados del desarrollo de la revolución tecnológica digital, con el trabajo en línea y la intensa competencia de la inteligencia artificial (IA).



Asimismo, con el fin de apoyar el desarrollo de la economía nacional, Grecia necesita contratar trabajadores, especialmente personal cualificado y altamente capacitado, procedente de otros países, incluidos los de la ASEAN, señaló.



Aunque el Ministerio de Trabajo no participa directamente en las negociaciones ni en la firma de acuerdos de cooperación laboral entre Grecia y otros países, trabajará conjuntamente con los ministerios y organismos competentes en la elaboración, implementación y aplicación de políticas de bienestar social y en una protección cada vez mayor de los derechos de los trabajadores en general, incluidos los extranjeros que laboran en Grecia.



En la reunión, la embajadora Pham Thi Thu Huong informó que actualmente unos 1.700 trabajadores vietnamitas se encuentran trabajando en Grecia. En los contactos entre dirigentes clave y altos dirigentes de ambos países, más recientemente durante el encuentro entre los primeros ministros de ambos países al margen de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en junio de 2025 en la ciudad francesa de Niza, así como durante la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Grecia a Vietnam en julio de 2026, ambas partes expresaron su deseo de promover la cooperación laboral.



Actualmente, la Embajada de Vietnam en Grecia actúa como puente para impulsar las negociaciones y avanzar hacia la firma de un acuerdo de cooperación laboral entre los dos países. Está previsto que, en 2027, con el fin de promover la cooperación laboral bilateral, los organismos competentes de Vietnam viajen a Grecia para mantener intercambios directos con los ministerios, organismos y socios griegos.



La ministra de Trabajo de Grecia expresó su deseo de recibir a un mayor número de trabajadores procedentes de los países de la ASEAN, incluido Vietnam, y manifestó su disposición a intercambiar puntos de vista y cooperar en materia laboral y asuntos sociales./.





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