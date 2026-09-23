Sociedad

Recuperan 664 conjuntos de restos en parque Le Thi Rieng

Según el Comando de Ciudad Ho Chi Minh, desde el 23 de junio hasta el 23 de septiembre, el Equipo de búsqueda y repatriación de restos de combatientes caídos (Equipo K74) de esta urbe ha encontrado y recuperado en el parque Le Thi Rieng un total de 664 conjuntos de restos, incluidos 631 restos individuales y 33 conjuntos de restos hallados en ocho fosas comunes.

El Equipo K74 ha encontrado y recuperado en el parque Le Thi Rieng un total de 664 conjuntos de restos (Fuente: VNA)
El Equipo K74 ha encontrado y recuperado en el parque Le Thi Rieng un total de 664 conjuntos de restos (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Según el Comando de Ciudad Ho Chi Minh, desde el 23 de junio hasta el 23 de septiembre, el Equipo de búsqueda y repatriación de restos de combatientes caídos (Equipo K74) de esta urbe ha encontrado y recuperado en el parque Le Thi Rieng un total de 664 conjuntos de restos, incluidos 631 restos individuales y 33 conjuntos de restos hallados en ocho fosas comunes.

El 23 de septiembre, debido a las fuertes lluvias y la concentración de esfuerzos en la preparación y acondicionamiento del terreno, así como en la limpieza para preparar la ceremonia de homenaje póstumo y entierro de los restos, prevista para principios de octubre, el Equipo K74 suspendió temporalmente las labores de excavación y búsqueda de restos en el área del parque Le Thi Rieng.

En los últimos días, las lluvias continuas en Ciudad Ho Chi Minh han afectado considerablemente las labores del Equipo K74, ya que las zonas de excavación han quedado inundadas.

Las fuerzas encargadas de las labores han tenido que utilizar bombas de gran capacidad para extraer el agua acumulada en las fosas abiertas durante las excavaciones.

Sin embargo, según los pronósticos, Ciudad Ho Chi Minh seguirá registrando lluvias en los próximos días, lo que podría seguir afectando considerablemente el avance de las labores de búsqueda y excavación de restos en el parque Le Thi Rieng./.

VNA
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