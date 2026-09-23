Recuperan 664 conjuntos de restos en parque Le Thi Rieng

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Según el Comando de Ciudad Ho Chi Minh, desde el 23 de junio hasta el 23 de septiembre, el Equipo de búsqueda y repatriación de restos de combatientes caídos (Equipo K74) de esta urbe ha encontrado y recuperado en el parque Le Thi Rieng un total de 664 conjuntos de restos, incluidos 631 restos individuales y 33 conjuntos de restos hallados en ocho fosas comunes.

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El 23 de septiembre, debido a las fuertes lluvias y la concentración de esfuerzos en la preparación y acondicionamiento del terreno, así como en la limpieza para preparar la ceremonia de homenaje póstumo y entierro de los restos, prevista para principios de octubre, el Equipo K74 suspendió temporalmente las labores de excavación y búsqueda de restos en el área del parque Le Thi Rieng.

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En los últimos días, las lluvias continuas en Ciudad Ho Chi Minh han afectado considerablemente las labores del Equipo K74, ya que las zonas de excavación han quedado inundadas.

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Las fuerzas encargadas de las labores han tenido que utilizar bombas de gran capacidad para extraer el agua acumulada en las fosas abiertas durante las excavaciones.

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Sin embargo, según los pronósticos, Ciudad Ho Chi Minh seguirá registrando lluvias en los próximos días, lo que podría seguir afectando considerablemente el avance de las labores de búsqueda y excavación de restos en el parque Le Thi Rieng./.

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